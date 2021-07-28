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採訪東奧「不會開御飯糰」　女記者眉頭大皺苦戰32秒！網全被萌翻

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東京奧運進行中，各國媒體記者齊聚日本，見證這場疫情下的體育盛事。加拿大一名女記者卻因對日本便利商店的食物不熟悉，意外成為社群媒體上的熱門話題。原來她日前在推特上求助，因為她實在不知道御飯糰的包裝該怎麼開，眉頭深鎖的模樣令眾多網友直呼可愛。

曾是競速滑冰選手的加拿大廣播公司（CBC）記者布西斯（Anastasia Bucsis）為東奧赴日，27日在推特以日文寫下「請幫幫我」，影片中她拿著一個7-11買來的鮪魚御飯糰，為了拆開包裝奮鬥長達32秒。

畫面中可見，布西斯拿著御飯糰對鏡頭說明，這種價格約1美金的飯糰是她在日本最愛的食物，外包裝卻令她相當困惑，「拜託誰來告訴我該怎麼做」。她依照包裝上的指示一步一步進行，往兩旁拉開時卻仍不小心撕破海苔，讓她最後無奈說道，「請幫幫我」。

▲▼ 加拿大播音員不會開御飯糰，上推特求救。（圖／翻攝自Twitter／@anastasure）

▲ 布西斯眉頭皺到不行。（圖／翻攝自Twitter／@anastasure）

布西斯與御飯糰一番苦戰的影片短短一天累計42萬次觀看，有日本網友手繪2步驟圖解正確拆開方式，令她馬上回應表達感謝，也有不少網友附上解說影片。

台灣PTT網友看到這段影片則紛紛表示，「笑死也太可愛」、「可以理解」、「三角飯糰的包裝設計真的很反人類」、「就算會開其實很多人也是開的破破爛爛」、「要怎樣才能完整取出海苔根本靠運氣」，也有人點出布西斯失敗的關鍵，「第一步要整圈完全撕開啦」。

▼ 日本網友手繪教學。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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