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拔罐紅到奧運！　泳將巨肌布滿「深色圓點」外國網友嚇傻求解

▲▼奧運澳洲隊游泳選手查莫斯（Kyle Chalmers）。（圖／翻攝instagram帳號kyle_chalmers3）

▲澳洲隊游泳選手查莫斯（Kyle Chalmers）。（圖／翻攝instagram帳號kyle_chalmers3）

記者吳美依／綜合外電報導

東奧各項賽事正在進行中，外國網友們發現，許多游泳選手身上出現一個個「奇怪的深色圓點」，紛紛猜測那究竟是什麼，甚至有人開玩笑說，運動員們是不是在一起玩漆彈？外媒因此撰文介紹，這是一種名為「拔罐」（cupping）的古老療法，如今在全球體壇越來越常見。

澳洲23歲泳將查莫斯（Kyle Chalmers）代表母國出征東奧，他時常在社群媒體上分享訓練照片，身上不時出現拔罐痕跡；美國游泳巨星「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）也非常篤信其療效，2016年里約奧運時，還曾讓隊友幫忙拔罐。

▲「飛魚」菲爾普斯身上的拔罐痕跡。

NJ.COM、《澳洲新聞》及《健康線上》等外媒指出，拔罐是一種古老療法，據傳由晉朝煉丹術士葛洪發明，主要流傳於中東與亞洲國家，尤其在中國最為常見；療程內容是將圓型玻璃杯放在痠痛部位，加熱或抽氣產生部分真空，藉此活絡人體經絡和氣血循環，並且緩解痠痛。

紐約市倫諾克斯山醫院（Lenox Hill Hospital）醫師格拉特（Robert Glatter）認為，拔罐的具體療效缺乏醫學證明，但可能具有類似安慰劑的效果，能在心理層面產生激勵作用。

外媒表示，雖然拔罐整體而言非常安全，但少數人仍可能出現瘀青、灼熱、皮膚過敏等輕微副作用，因此接受療程前最好諮詢醫師。

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