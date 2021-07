名醫娶學霸選美皇后　結婚5年才知她是「知名高級妓女」爆氣離婚

▲名醫Han Jo Kim。(影片取自youtube,如遭刪除請見諒)

美國紐約韓裔脊椎外科名醫金韓喬(Han Jo Kim)於2015年迎娶小9歲的選美皇后瑞吉娜(Regina Turner),不過去年底他卻向法院申請離婚,並提交一份長達264頁的報告,解釋離婚離由是因為發現妻子謊話連連,且從2015年以來就開始賣淫,還將客戶鎖定在有錢嫖客上,5年來共賺了約70萬美金(約新台幣2000萬元),根本是一名「高級妓女」。

綜合外媒報導,32歲的瑞吉娜在2011年參加了美國康乃狄克小姐選拔贏得了冠軍,兩人相識後,瑞吉娜告訴金韓喬她曾在康乃狄克大學主修3年科學,之後因參加選美比賽和開發服裝APP,不得已放棄學業,而金韓喬也在2015年11月27日迎娶了瑞吉娜,兩人在這幾年間度過了幸福的婚姻生活,金韓喬的事業也蒸蒸日上,榮獲不少醫療相關獎項,年收入達320萬美元(約新台幣9000萬元)。

▲金韓喬和瑞吉娜結婚5年後才發現妻子的人生根本是一場騙局。(圖/取自免費圖庫pixabay)



不過兩人婚後,瑞吉娜卻以發展APP為由,經常到中國出差好幾周,或是常常說要和女性朋友出去玩,起初金韓喬都不疑有他,直到2015年他在家裡的電腦發現瑞吉娜和一名陌生男子的對話紀錄,繼續調查後才發現有更多妻子和其餘男性的情色對話紀錄,包括著名商人、紐澤西州的房地產高管和一位曾獲獎的照明設計師等,這些人和瑞吉娜皆有金錢往來。

金韓喬在調查後還發現,瑞吉娜就連當初康乃狄克大學的學歷都是騙人的,不但高中根本沒畢業,且在婚前就是一名小有名氣的「高級妓女」,客戶主要鎖定在有錢嫖客上,金韓喬在文件中指控,自己從來沒虧待過妻子,就連經濟上也是全力支持她,但很顯然的她在婚前就隱瞞了自己以出售性服務來換取金錢,儼然是重大詐欺罪,如果她當初沒有說謊,自己根本不會和她結婚。

金韓喬說,「我完全無法想像,我作為一名脊椎外科醫生已經有著豐厚的收入,對妻子也很慷慨,但她卻在婚姻期間仍持續賣淫賺錢。」因此也立即在2020年底提出離婚,並於今年4月正式分居。法院介入調查後發現,根據瑞吉娜的銀行紀錄顯示,她從2015年到2021年的現金存款有67萬美元(約新台幣1800萬元),其中紐澤西州房地產主管開出許多張2000元支票、共計近19萬美金(約新台幣530萬元),兌現後存入瑞吉娜的帳戶中;而照明設計師的公司則在6年內向瑞吉娜匯了11.6萬美元(約新台幣320萬元),個人則是1萬美元(約新台幣28萬元)。日前紐約政府也證實金韓喬已於去年提出離婚申請,兩人已分居,近日則達成和解,不用展開訴訟。

