名醫娶學霸選美皇后　結婚5年才知她是「知名高級妓女」爆氣離婚

▲名醫Han Jo Kim。（影片取自youtube，如遭刪除請見諒）

實習記者周依儒／綜合報導

美國紐約韓裔脊椎外科名醫金韓喬（Han Jo Kim）於2015年迎娶小9歲的選美皇后瑞吉娜（Regina Turner），不過去年底他卻向法院申請離婚，並提交一份長達264頁的報告，解釋離婚離由是因為發現妻子謊話連連，且從2015年以來就開始賣淫，還將客戶鎖定在有錢嫖客上，5年來共賺了約70萬美金（約新台幣2000萬元），根本是一名「高級妓女」。

綜合外媒報導，32歲的瑞吉娜在2011年參加了美國康乃狄克小姐選拔贏得了冠軍，兩人相識後，瑞吉娜告訴金韓喬她曾在康乃狄克大學主修3年科學，之後因參加選美比賽和開發服裝APP，不得已放棄學業，而金韓喬也在2015年11月27日迎娶了瑞吉娜，兩人在這幾年間度過了幸福的婚姻生活，金韓喬的事業也蒸蒸日上，榮獲不少醫療相關獎項，年收入達320萬美元（約新台幣9000萬元）。

▲金韓喬和瑞吉娜結婚5年後才發現妻子的人生根本是一場騙局。（圖／取自免費圖庫pixabay）



不過兩人婚後，瑞吉娜卻以發展APP為由，經常到中國出差好幾周，或是常常說要和女性朋友出去玩，起初金韓喬都不疑有他，直到2015年他在家裡的電腦發現瑞吉娜和一名陌生男子的對話紀錄，繼續調查後才發現有更多妻子和其餘男性的情色對話紀錄，包括著名商人、紐澤西州的房地產高管和一位曾獲獎的照明設計師等，這些人和瑞吉娜皆有金錢往來。

金韓喬在調查後還發現，瑞吉娜就連當初康乃狄克大學的學歷都是騙人的，不但高中根本沒畢業，且在婚前就是一名小有名氣的「高級妓女」，客戶主要鎖定在有錢嫖客上，金韓喬在文件中指控，自己從來沒虧待過妻子，就連經濟上也是全力支持她，但很顯然的她在婚前就隱瞞了自己以出售性服務來換取金錢，儼然是重大詐欺罪，如果她當初沒有說謊，自己根本不會和她結婚。

金韓喬說，「我完全無法想像，我作為一名脊椎外科醫生已經有著豐厚的收入，對妻子也很慷慨，但她卻在婚姻期間仍持續賣淫賺錢。」因此也立即在2020年底提出離婚，並於今年4月正式分居。法院介入調查後發現，根據瑞吉娜的銀行紀錄顯示，她從2015年到2021年的現金存款有67萬美元（約新台幣1800萬元），其中紐澤西州房地產主管開出許多張2000元支票、共計近19萬美金（約新台幣530萬元），兌現後存入瑞吉娜的帳戶中；而照明設計師的公司則在6年內向瑞吉娜匯了11.6萬美元（約新台幣320萬元），個人則是1萬美元（約新台幣28萬元）。日前紐約政府也證實金韓喬已於去年提出離婚申請，兩人已分居，近日則達成和解，不用展開訴訟。