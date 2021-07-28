　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

名醫娶學霸選美皇后　結婚5年才知她是「知名高級妓女」爆氣離婚

▲名醫Han Jo Kim。（影片取自youtube，如遭刪除請見諒）

 實習記者周依儒／綜合報導

美國紐約韓裔脊椎外科名醫金韓喬（Han Jo Kim）於2015年迎娶小9歲的選美皇后瑞吉娜（Regina Turner），不過去年底他卻向法院申請離婚，並提交一份長達264頁的報告，解釋離婚離由是因為發現妻子謊話連連，且從2015年以來就開始賣淫，還將客戶鎖定在有錢嫖客上，5年來共賺了約70萬美金（約新台幣2000萬元），根本是一名「高級妓女」。

綜合外媒報導，32歲的瑞吉娜在2011年參加了美國康乃狄克小姐選拔贏得了冠軍，兩人相識後，瑞吉娜告訴金韓喬她曾在康乃狄克大學主修3年科學，之後因參加選美比賽和開發服裝APP，不得已放棄學業，而金韓喬也在2015年11月27日迎娶了瑞吉娜，兩人在這幾年間度過了幸福的婚姻生活，金韓喬的事業也蒸蒸日上，榮獲不少醫療相關獎項，年收入達320萬美元（約新台幣9000萬元）。

▲結婚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲金韓喬和瑞吉娜結婚5年後才發現妻子的人生根本是一場騙局。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不過兩人婚後，瑞吉娜卻以發展APP為由，經常到中國出差好幾周，或是常常說要和女性朋友出去玩，起初金韓喬都不疑有他，直到2015年他在家裡的電腦發現瑞吉娜和一名陌生男子的對話紀錄，繼續調查後才發現有更多妻子和其餘男性的情色對話紀錄，包括著名商人、紐澤西州的房地產高管和一位曾獲獎的照明設計師等，這些人和瑞吉娜皆有金錢往來。

金韓喬在調查後還發現，瑞吉娜就連當初康乃狄克大學的學歷都是騙人的，不但高中根本沒畢業，且在婚前就是一名小有名氣的「高級妓女」，客戶主要鎖定在有錢嫖客上，金韓喬在文件中指控，自己從來沒虧待過妻子，就連經濟上也是全力支持她，但很顯然的她在婚前就隱瞞了自己以出售性服務來換取金錢，儼然是重大詐欺罪，如果她當初沒有說謊，自己根本不會和她結婚。

金韓喬說，「我完全無法想像，我作為一名脊椎外科醫生已經有著豐厚的收入，對妻子也很慷慨，但她卻在婚姻期間仍持續賣淫賺錢。」因此也立即在2020年底提出離婚，並於今年4月正式分居。法院介入調查後發現，根據瑞吉娜的銀行紀錄顯示，她從2015年到2021年的現金存款有67萬美元（約新台幣1800萬元），其中紐澤西州房地產主管開出許多張2000元支票、共計近19萬美金（約新台幣530萬元），兌現後存入瑞吉娜的帳戶中；而照明設計師的公司則在6年內向瑞吉娜匯了11.6萬美元（約新台幣320萬元），個人則是1萬美元（約新台幣28萬元）。日前紐約政府也證實金韓喬已於去年提出離婚申請，兩人已分居，近日則達成和解，不用展開訴訟。

ET快訊
登記願打高端！陳時中揭「2段更改時間」：已預約者要等到8／7
快訊／陳時中宣布：莫德納第二劑「即起開放登記」
新北普發1萬元紓困金？　侯友宜回應了
快訊／西南風猛吹！新北等14縣市「豪大雨特報」
今增18例本土「分佈4縣市」　新北市8例最多！
快訊／死亡+0！今日新增18例本土
快訊／高雄零確診又破功！陳其邁急加開記者會說明
LIVE／新北疫苗快打完「8月初暫停接種」　陳時中最新說明
名醫爽娶學霸選美皇后　5年後才知她是「知名高級妓女」爆氣離婚
快訊／奧運英雄凱旋歸國！楊勇瑋、羅嘉翎、方莞靈登機照曝光
她打AZ吞6顆普拿疼！醫看傻「吃太多」　安全劑量一圖秒懂
快訊／台中「2瓶AZ消失」被民眾撿到　市府急報警
獨／登山教練回擊偷拍NTR！跟我女友做還拿自拍棒　怒控仙人跳
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

狂打嗝10天！巴西總統「連說話都難」緊急送醫　最快18日出院

雙胞胎愛上雙胞胎！姊妹「第1眼」熱戀巨肌兄弟　親密同居4人互尬

AZ疫苗擋不住Beta變異株　英國限制法旅客入境！需居家隔離10天

洛杉磯爆「突破性感染」重頒口罩令　警怒指無科學根據拒執行

東京都單日增2848例創新高　菅義偉：奧運不會停辦

拔罐紅到奧運！　泳將巨肌布滿「深色圓點」外國網友嚇傻求解

名醫娶學霸選美皇后　結婚5年才知她是「知名高級妓女」爆氣離婚

擊敗世界紀錄保持人！美17歲小泳將摘金　背景曝光「竟是音樂家」

從佛州飄向紐約！他搭「神奇泡泡」失敗仍不氣餒　只為慈善募款

奪東奧首金！美國女飛魚超神技巧　頭頂牛奶「一滴不漏」游到對岸

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

阿伯飆速闖2紅燈遭小貨車撞擊！　駕駛右轉見「人車倒地」卡馬路間

美國男視訊聊天秒切換對方母語　印尼網友一聽嚇歪：你開玩笑？

郭婞淳奪金牌！主持人喊最高です　 「挑戰世界紀錄」女神倒地也很可愛

軟萌龍貓呆站原地「當機1分鐘」　摸手＋搔肚無感...主人：壞掉了！

荷蘭女將以為奪金嗨爆下秒崩潰　「冠軍早就抵達」竟是業餘者學霸

東京都單日增2848例創新高　菅義偉：奧運不會停辦

拔罐紅到奧運！　泳將巨肌布滿「深色圓點」外國網友嚇傻求解

名醫娶學霸選美皇后　結婚5年才知她是「知名高級妓女」爆氣離婚

擊敗世界紀錄保持人！美17歲小泳將摘金　背景曝光「竟是音樂家」

從佛州飄向紐約！他搭「神奇泡泡」失敗仍不氣餒　只為慈善募款

奪東奧首金！美國女飛魚超神技巧　頭頂牛奶「一滴不漏」游到對岸

飯店抓外遇！妻崩潰目睹「只穿內褲」畫面　6親友怒扁裸體小三

德州化學工廠爆「大規模傷亡」　外洩事故至少2死4傷

26歲女產「9胞胎」現況曝！日用百片尿布　2個多月花近4000萬

曾奪奧運4金！美體操天后驚爆退賽　忍淚曝「不再享受體操比賽」

新北市8／1起沒疫苗可打！陳時中：會盡快分送疫苗

台中爆「兩瓶AZ遺失又找到」　指揮中心曝後續處理SOP

東奧棒球開幕戰！坂本勇人再見安打　日本逆轉勝多明尼加

本周我最毛／降二級！2毛汪「眼遮紅布」變乩童　媽笑：開放問事

美國男籃狂勝54分　痛宰哈達迪領軍伊朗不手軟

國民黨主席任期到818　江啟臣宣布：登記參選後正式請假

陳時中解釋疫苗平台預約修改方式　有無收簡訊「開放時間有差」

百位政要LINE遭駭客入侵　綠營高層：早用telegram等軟體分流

東京都單日增2848例創新高　菅義偉：奧運不會停辦

楊昆弼戰東奧射擊資格賽家人「同框」加油　媽媽鼓勵平常心就很棒

柴睡醒見貓妹躺旁邊...起床氣爆發　一腳踹飛！網笑翻：真的傻眼貓咪

國際熱門新聞

柔道女將賽前被教練「猛甩2巴掌」

奧運奪牌台灣發光！　外媒：地圖上找不到的國家

中共侵台規模「超乎想像」　專家：動員200萬軍力

名醫娶學霸選美皇后　結婚5年才知她是「知名高級妓女」

東奧紙板床實測片曝光！9人猛跳壓垮

鄰居寫紙條提醒！辣妹一看羞爆崩潰

荷蘭東奧單車手以為奪金　冠軍卻早就完賽

奧運前9個月才會游泳！他游出「史上最慢成績」

台灣感謝日本！東京、大阪車站刊大型廣告

東奧丟棄大量食物　未過期也作廢

桌球女單17歲小將　打敗58歲阿嬤

26歲女產「9胞胎」現況曝！2個多月燒近4000萬

越南宣布與日本簽署疫苗技轉合約

外媒曝郭婞淳「躺地燦笑」空拍視角

更多熱門

相關新聞

世界首見愛三飛彈再度赴美試射

世界首見愛三飛彈再度赴美試射

兩岸軍事狀況益發嚴峻，共機擾台已是例行公事，國軍在戰機攔截外，更增加長程防空飛彈追瞄，愛三、弓三、改良愛二，是我對共軍彈道導彈與各型共機作戰主力，有必要完成更精進的戰備，弓三飛彈已完成各項作戰測試，愛三飛彈因鑑於保密安全防護，美方要求必須要在美國境內規定場地內，方能實施測試。

他搭「神奇泡泡」...計畫從佛州飄向紐約！

他搭「神奇泡泡」...計畫從佛州飄向紐約！

拜登警告中俄　駭客攻擊會導致熱戰

拜登警告中俄　駭客攻擊會導致熱戰

政策轉彎　美CDC：打完疫苗室內仍應戴口罩

政策轉彎　美CDC：打完疫苗室內仍應戴口罩

美「體操女王」拜爾絲退賽　自曝心理健康問題

美「體操女王」拜爾絲退賽　自曝心理健康問題

關鍵字：

美國名醫骨科選美皇后

讀者迴響

熱門新聞

金牌有禁藥反應　方莞靈遞補銅牌？

Lulu爆新歡！大街「交換口水」環抱放閃

快訊／被教練「突然猛抱」變臉！郭婞淳回應了

郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」

謝長廷觀賽　莊智淵：市長還認得我？

奧運金牌「2280萬獎金」怎麼用？郭婞淳想好了　

莊智淵是台灣人縮影　他揭3點原因：真正俠者

張本智和輸球「在全場亂吼」！日網轟：沒水準

柯宇綸開砲郭婞淳教練！堅持不刪：行為ok不ok自己判斷

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

民眾急加選AZ！　畫面跳出殘酷提醒

看莊智淵比賽歸懶趴火！他怒飆2戰犯

遭戴資穎打趴　對手直言太難了

戴資穎3戰全勝　小組第1晉級8強

高端、BNT、莫德納、AZ優缺點一次看

更多

最夯影音

更多
郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」
王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面