　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台日韓射箭男團合照　魏均珩「1動作」韓網狂喊：台灣選手太可愛

▲▼東奧射箭男團金銀銅得主合照。（圖／路透）

▲ 東奧射箭男團金銀銅得主合照。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東京奧運進行中，中華射箭男團26日金牌戰敗給南韓，但賽後南韓名將吳眞爀邀請金銀銅3隊自拍，留下9名選手溫馨一幕，感動眾多網友。當天台灣選手的好表現獲得許多南韓網友稱讚，頒獎典禮時台灣27歲好手魏均珩一個舉動也令網友直喊可愛。

26日男子射箭團體項目頒獎典禮上，南韓、台灣、日本共9名選手一同站上頒獎台，舉起獎牌與花束留下合照。賽後「台灣選手們」關鍵字一度衝上南韓推特趨勢，除了為中華隊無法以「台灣」名義參賽與播放國歌等打抱不平，眼尖的南韓網友也發現，合照時魏均珩拿著花束的左手不像其他選手舉在胸前或肩膀高度，而是高舉在身旁南韓17歲選手金濟德的頭頂上，加上花束上綁著一隻東奧吉祥物，乍看之下彷彿吉祥物和花束從金濟德頭上冒出，意外成為萌點。

推特上許多南韓網友注意到這個畫面，截圖發文表示，「台灣選手把花舉在濟德頭上，太可愛了吧」、「有點可愛」、「濟德頭上長出花來了」、「太逗趣了，手為什麼舉那麼高」、「雖然不知道台灣選手是不是故意的，但濟德選手頭上有花好可愛」。

除此之外，台灣22歲選手鄧宇成27日在IG上回應網友私訊時，幽默使用知名手遊《FGO》角色阿拉什絕招Stella的動漫梗，經南韓網友轉發推特後也被轉推1800次。網友紛紛表示，「等等，那招用完不是會死嗎」、「那下一場比賽怎麼辦啦」、「不要激動啊」。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

超低搶購價！冰晶涼感透氣床墊　可水洗超方便

ET快訊
教練禁郭婞淳26歲前交男友！摘金「禁愛令解除」　曝結婚最怕這
LIVE／東奧英雄歸國！男神楊勇緯、跆拳甜心羅嘉翎回來了
恐怖夫妻把3歲兒當狗虐死　關浴室吃大辣餐毒打！矇眼害摔：這好
快訊／桌球神童林昀儒殺進4強！媽媽回應了
台日韓射箭團合照　魏均珩「1動作」韓網狂喊：台灣選手太可愛
快訊／他從華江橋跳下！　行車紀錄器拍下恐怖瞬間
快訊／國民黨敲定925改選黨主席　817開放登記
25分鐘KO對手！　路透：戴資穎告訴大家「為何她是世界第1」
林昀儒狂虐對手平莊智淵男單最佳！　他霸氣回應
他賽前猛酸「贏球用屁眼打高端」　林昀儒神速晉級！粉絲嗨：球王
8.3萬人非高端不打！他喊誇張「竟有人敢打」　網曝最慘後果
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本首都圈3縣疫情告急　30日擬納入緊急事態地區

罕見「未提核武」！金正恩演說放緩態度　韓媒：恐與北韓危機有關

輸球開酸南韓選手「瞇瞇眼怎能看見球」　希臘評論員遭火速開除

美艷網紅卸妝變醜鼻大媽　驚悚片嚇壞3120萬網友：不相信是同1人

台日韓射箭男團合照　魏均珩「1動作」韓網狂喊：台灣選手太可愛

25分鐘秒殺對手！　路透：戴資穎告訴大家「為何她是世界第1」

奧運第6天　日本單日「首破8000例確診」！東京暴增3177例

帶小三打疫苗巧遇老婆和妹　3女「砸椅子混戰」癱瘓接種站15分鐘

新增確診連7天下降！　英內閣官員曝：已經達成「群體免疫」

「疫情是假的」28歲男戴上呼吸器立刻後悔　51天病逝全家都染疫

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

阿伯飆速闖2紅燈遭小貨車撞擊！　駕駛右轉見「人車倒地」卡馬路間

軟萌龍貓呆站原地「當機1分鐘」　摸手＋搔肚無感...主人：壞掉了！

美國男視訊聊天秒切換對方母語　印尼網友一聽嚇歪：你開玩笑？

郭婞淳奪金牌！主持人喊最高です　 「挑戰世界紀錄」女神倒地也很可愛

荷蘭女將以為奪金嗨爆下秒崩潰　「冠軍早就抵達」竟是業餘者學霸

日本首都圈3縣疫情告急　30日擬納入緊急事態地區

罕見「未提核武」！金正恩演說放緩態度　韓媒：恐與北韓危機有關

輸球開酸南韓選手「瞇瞇眼怎能看見球」　希臘評論員遭火速開除

美艷網紅卸妝變醜鼻大媽　驚悚片嚇壞3120萬網友：不相信是同1人

台日韓射箭男團合照　魏均珩「1動作」韓網狂喊：台灣選手太可愛

25分鐘秒殺對手！　路透：戴資穎告訴大家「為何她是世界第1」

奧運第6天　日本單日「首破8000例確診」！東京暴增3177例

帶小三打疫苗巧遇老婆和妹　3女「砸椅子混戰」癱瘓接種站15分鐘

新增確診連7天下降！　英內閣官員曝：已經達成「群體免疫」

「疫情是假的」28歲男戴上呼吸器立刻後悔　51天病逝全家都染疫

日本首都圈3縣疫情告急　30日擬納入緊急事態地區

游錫坤「台灣正名」言論　國台辦：依法嚴厲懲戒和打擊

彰化疫苗人口比全國倒數第5　葉彥伯喊話中央：調整配發量

不斷更新／疫苗不夠了！　第4輪施打3縣市急喊卡　

奇葩！疑廁所改2坪套房　網諷：馬桶拆掉換成床？

林昀儒決戰中國球王！網見他「金牌拿到手軟」戰績超抖：1關鍵決定勝負

天熱垃圾桶狂生蚊蟲！她放「1神物」瞬間全滅　萬人讚爆：超有效

初次約會的「穿搭必殺技」！小心機增添好感　終結你的曖昧期

見男神奪金太興奮！　女記者採訪竟「瘋狂示愛」被罵爆…IG道歉認錯

教練禁26歲前交男友！郭婞淳摘金「禁愛令解除」　曝結婚最怕這件事

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

柔道女將賽前被教練「猛甩2巴掌」

名醫娶學霸選美皇后　結婚5年才知她是「知名高級妓女」

奧運奪牌台灣發光！　外媒：地圖上找不到的國家

中共侵台規模「超乎想像」　專家：動員200萬軍力

26歲女產「9胞胎」現況曝！2個多月燒近4000萬

東奧紙板床實測片曝光！9人猛跳壓垮

路透：戴資穎告訴大家為何她世界第1

奧運前9個月才會游泳！他游出「史上最慢成績」

荷蘭東奧單車手以為奪金　冠軍卻早就完賽

鄰居寫紙條提醒！辣妹一看羞爆崩潰

射箭男團合照　魏均珩1動作韓網直喊可愛

桌球女單17歲小將　打敗58歲阿嬤

台灣感謝日本！東京、大阪車站刊大型廣告

東奧丟棄大量食物　未過期也作廢

更多熱門

相關新聞

見男神奪金太興奮　女記者採訪瘋狂示愛被罵爆

見男神奪金太興奮　女記者採訪瘋狂示愛被罵爆

香港擊劍選手張家朗26日晚間在東奧男子鈍劍決賽中奪得金牌，不只是香港在此次奧運中首面獎牌，也是脫離英國屬地後的第1面金牌，使得他一夕之間成了香港的英雄，不料代表香港TVB前往採訪的藝人陳約臨，竟在採訪時「發花痴」直呼：「我好喜歡你啊，怎麼辦」，讓張家朗面露尷尬，此舉也引發網友砲轟，為此她寫下手寫信致歉。

林昀儒「30分鐘內淡定虐殺」直落4！追平莊智淵紀錄

林昀儒「30分鐘內淡定虐殺」直落4！追平莊智淵紀錄

美國體操女王退賽　被爆竟是懷孕了

美國體操女王退賽　被爆竟是懷孕了

莊智淵的奧運　想留回憶給自己孩子

莊智淵的奧運　想留回憶給自己孩子

一日球迷沒有不好！鄉民吐「1舉動」才惹人厭

一日球迷沒有不好！鄉民吐「1舉動」才惹人厭

關鍵字：

奧運東京奧運東奧射箭東奧台灣日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

金牌有禁藥反應　方莞靈遞補銅牌？

郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」

張本智和輸球「在全場亂吼」！日網轟：沒水準

Lulu爆新歡！大街「交換口水」環抱放閃

快訊／被教練「突然猛抱」變臉！郭婞淳回應了

謝長廷觀賽　莊智淵：市長還認得我？

奧運金牌「2280萬獎金」怎麼用？郭婞淳想好了　

莊智淵是台灣人縮影　他揭3點原因：真正俠者

柯宇綸開砲郭婞淳教練！堅持不刪：行為ok不ok自己判斷

看莊智淵比賽歸懶趴火！他怒飆2戰犯

Lulu認愛！　曝秘戀萬秀洗衣店金孫：認識已半年多

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

民眾急加選AZ！　畫面跳出殘酷提醒

高端、BNT、莫德納、AZ優缺點一次看

戴資穎恐戰「異常艱難」的3場　網狂冒汗

更多

最夯影音

更多
郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」
王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面