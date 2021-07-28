擊敗世界紀錄保持人！美17歲小泳將摘金　背景曝光「竟是音樂家」

▲賈柯比受訪時表示，她從未料到自己能奪下金牌 。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國阿拉斯加17歲少女賈柯比（Lydia Jacoby）27日在東京奧運女子100公尺蛙式摘金，以1分04秒95的成績，擊敗世界紀錄保持人、美國隊友莉莉金（Lilly King）。外媒形容，其實她也是名音樂家，不但是低音提琴手、吉他手、歌手，更曾登上音樂祭舞台表演，若當初往游泳發展的這條路不順遂，她在音樂方面也是多才多藝。

綜合紐約郵報、每日郵報等外媒報導，賈柯比27日摘下金牌，在最後10公尺衝刺拿到1分04秒95紀錄奪冠，而24歲南非女將絲昆瑪可（Tatjana Schoenmaker）則以1分05秒22成績拿下銀牌，同隊隊友莉莉金游出的1分05秒54獲得銅牌。

▲賈柯比（中）摘金，南非女將絲昆瑪可（左）奪銀，同隊的莉莉金（右）拿下銅牌 。（圖／路透）

賈柯比是阿拉斯加地區首名在奧運奪得獎牌的游泳選手，也是該州第10名奧運國手。令人驚訝的是，她平常只能在小型泳池進行訓練，設施水準遠不如美國代表隊練習時用的泳池，直到上個月，也就是奧運開賽前沒多久，才第一次前往奧運標準池受訓。

事實上，在賈柯比長大的港口城鎮蘇厄德（Seward）中，大多數孩子都會加入游泳隊，因為這對靠海生活的社區來說很重要，她的父母也不例外，帶著年幼的她去學游泳，主要希望她能在水中活動時不會發生意外。直到12歲那年，她在阿拉斯加州成功締造個人紀錄，這時的她才知道，自己在游泳方面有多擅長。

更令人驚豔的是，她擅長的事物不僅僅是游泳。在當地社區孩子們經常參加的夏季活動當中，賈柯比在音樂方面有不少成績，不但會唱歌，也會彈低音提琴、吉他、鋼琴，也和朋友們組樂團登上民俗音樂祭舞台演出。外媒指出，若當初在游泳方面沒有成功走出一片天，她在音樂方面也是多才多藝。

儘管賈柯比參加不少活動，但游泳始終是她的熱情所在。在去年疫情大流行期間，她家鄉的游泳池關閉好幾個月，在他人的邀請之下，參加游泳俱樂部的訓練，每天訓練2次。

「這成為我生活中更重要的一部分」，賈柯比去年整個夏天集中受訓，直到秋天仍不間斷，到了今年春季更是竭盡全力練習。如今她的努力有了回報，在東京奧運奪得金牌，讓她直言，很多知名運動員都來自大型俱樂部，但她來自人口偏少的州，這證明「無論你來自哪裡，你都能做得到。」

Gold medalist Lydia Jacoby's Alaskan hometown celebrates her win Lydia Jacoby’s home town Seward, Alaska, celebrated as she became the first Alaskan-born swimmer to compete in the Olympics — and then win gold in the women’s 100-meter breaststroke at the Tokyo 2020 Olympic Games on Tuesday. 由 CBS News 發佈於 2021年7月27日 星期二

►柔道女將準備登場…下秒「教練猛甩2巴掌」網全氣炸！她親曝原因

►曾奪奧運4金！美體操天后驚爆退賽 忍淚曝「不再享受體操比賽」

►東奧「紙板床」實測影片曝光！ 9名棒球選手同時猛跳才壓垮

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

超低搶購價！冰晶涼感透氣床墊 可水洗超方便