跟巨人一起看海！台東「2021南迴藝術季」開跑　必拍巨無霸藍白拖

▲台東「2021南迴藝術季」將開跑，其中海灘上的巨人、巨無霸藍白拖相當吸睛。（圖／主辦單位提供，下同）



記者林育綾／綜合報導

疫情警戒降為二級，台東「2021南迴藝術季」也將在7月30日開跑，其中海灘上的巨人，還有巨大的藍白拖成為焦點，這是來自以色列藝術家以及台灣藝術家的作品，此波共有14件裝置藝術，坐落在南迴公路，打造出東岸最美的藝術公路！

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▲彷彿巨人脫下了藍白拖，愜意躺在沙灘上享受陽光。

坐在海灘上看海的巨人，是來自以色列的藝術家Idan Zareski （伊丹.扎勒斯基）作品「行走的意識」；而一旁的巨無霸藍白拖，是台灣藝術家林子堯作品「潮‧南」，兩件作品互相呼應，一同展示於千禧曙光紀念園區沙灘，就好像巨人脫下了藍白拖鞋，愜意躺在沙灘上享受陽光。

▲▼坐在海灘上看海的巨人，是來自以色列的藝術家Idan Zareski （伊丹.扎勒斯基）作品「行走的意識」。



此次「2021南迴藝術季」由台東縣文化局主辦，共有14件藝術品坐落在南迴公路旁，其中藝術家邱尚為透過作品「太平洋的呼喚、相約南迴」傳遞部落對在地青年的呼喚與想念，作品位於大鳥遊憩區，遠處看起來像巨人遺落的酒杯，近看可以發現作品中隱藏著兩張對視凝望的臉，其實是媽媽在跟女兒說著這片土地的精彩故事。

▲藝術家邱尚為的作品「太平洋的呼喚、相約南迴」遠處看起來像巨人遺落的酒杯，近看可以發現作品中隱藏著兩張對視凝望的臉。

除了有「橫看成嶺側成峰」的妙趣之外，藝術家也特別與部落青年會進行溝通，在作品裡面融合了大鳥部落的傳說故事、產業及海洋文化等在地意象，期望能夠藉由作品所傳達的意涵，讓部落青年能夠關注部落文化傳承與永續發展，為故鄉文化傳承盡一份心力。

2021南迴藝術季活動自7月30日至11月14日，不僅有藝術作品，還有系列活動帶觀眾深入體會南迴的美，詳情可至官方粉絲團「南迴藝術季 Nanhui Art Project」查詢。

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