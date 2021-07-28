曾奪奧運4金！美體操天后驚爆退賽　忍淚曝「不再享受體操比賽」

▲美國體操選手拜爾絲（Simone Biles）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國體操選手拜爾絲（Simone Biles）曾奪下4面奧運金牌，27日突然宣布退出東奧女子體操團體決賽，震驚各界。她坦言，身為「奧運巨星」壓力過於龐大，雖然沒有受傷，但目前的精神狀態已不適合繼續比賽，「我覺得自己不再那麼享受了，我希望為了自己參加這屆奧運，卻仍感覺為了別人做體操，這件事讓我感到很難過」。

NBC等外媒報導，24歲的拜爾絲表示，她不想要硬撐上場，反而失誤受傷，甚至連累隊友，「我們應該在這裡玩得很開心，但有時情況並非如此……我們也必須關心自己，因為我們終究也是人」。

▲拜爾絲是2016年里約奧運4面金牌得主。（圖／路透）

拜爾絲呼籲，為心理健康所苦的人一定要把自己的需求放在首位，「因為如果你們不這麼做，將不再享受運動，或者達成你的成功目標。所以，有時在大型競賽時坐在場外、專注在自己身上也沒關係，因為這才展現出你是個多麼強大的競爭對手，而不是硬撐過去」。

▲美國代表隊在27日的「女子團體全能競技體操」賽事中獲得銀牌。（圖／路透）



拜爾絲是遭美國體操代表隊前隊醫納沙（Larry Nassar）性侵的數百名選手之一，曾公開談論憂鬱症心路歷程。她27日在跳馬項目發生失誤，以13.766分創下個人職涯最差成績後暫時離席，並且沒有再上場，事後坦言對此感到失落，並向教練表示「我不想要繼續了，我受夠了」。

拜爾絲26日就曾在Instagram上發文表示，她肩膀上彷彿扛著「全世界的重量」，雖然表面上看似輕鬆，實際上卻不是如此，「壓力看似對我毫無影響，但有時真的非常艱困，哈哈哈！奧運可不是鬧著玩的！」

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