「疫情是假的」28歲男戴上呼吸器立刻後悔　51天病逝全家都染疫

Pell City mother loses son to COVID, changes her mind about getting COVID-19 vaccine https://t.co/g0BX8ncENW — WBRC FOX6 News (@WBRCnews) July 22, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州一名認為「新冠肺炎是騙局」的28歲男子，後來卻不幸確診並送進加護病房治療，與病毒奮戰51天後仍然不幸身亡，家人近來出面呼籲大眾，他戴上呼吸器那刻十分後悔，希望大眾都能夠重視疫情去打疫苗。

來自伯明翰市的28歲男子柯特(Curt Carpenter)今年3月5日確診，原本症狀十分輕微，後來病情卻突然加重，最後於5月2日去世，他的經驗徹底改變了母親克里斯蒂(Christy Carpenter)對於打疫苗的想法。克里斯蒂表示，「他完全沒有把疫情當回事，直到他無法呼吸戴上呼吸器那天，才告訴我們，『這不是騙局，疫情是真的』」。

克里斯蒂坦言，在家人確診之前她也對打疫苗十分猶豫，不過後來兒子女兒接連染疫，就連她自己也確診，全家都被送進加護病房，「看著我兒子死去，我自己也遭到新冠病毒的影響，我才意識到我們需要疫苗，當初有機會時卻沒有去，現在非常後悔」。

如今成功出院的克里斯蒂，致力於呼籲大眾知道接種疫苗的重要性，「如果今天柯特還在這裡，他也會把鼓勵大家去打疫苗做為自己的使命」，她與女兒為了避免彼此再染疫，已經預訂29日將會去接種疫苗。

▼美國積極施打疫苗對抗疫情。（圖／達志影像／美聯社）