刷新亞洲紀錄！南韓18歲「泳壇鮮肉」游進東奧決賽　47秒56奪小組第3

▲南韓泳壇鮮肉黃善宇在東奧男子100公尺自由式準決賽游出47秒56，刷新亞洲、南韓的紀錄。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓年僅18歲的「泳壇小鮮肉」黃善宇（황선우，音譯）被視為該國游泳界的新希望，而他稍早在東京奧運男子100公尺自由式準決賽中，以47秒56的傲人成績刷新亞洲的紀錄，為分組（1組）排行第3名，16人中排行第4名，將會晉級決賽。這也是睽違65年，終於再有亞洲選手登上該項目決賽。

根據《韓聯社》、《News1》報導，黃善宇今（28）日上午在東京水上運動中心代表南韓出戰，在男子100公尺自由式準決賽中，以47秒56的成績勝過7年前中國籍選手寧澤濤在中國全國游泳錦標賽男子100公尺捷泳的47秒65，打破亞洲的新紀錄，兩者相差0.09秒，而該項目的世界紀錄保持者為巴西籍選手塞薩爾•西埃洛（César Augusto Cielo Filho）的46秒91。

報導指出，男子100公子自由式在全球的競爭上十分激烈，不僅是對於南韓，就連對全亞洲的選手而言，都是難以突破的壁壘，而在參與本屆奧運準決賽的16名選手中，只有黃善宇來自亞洲。

▲▼黃善宇外型亮眼俊秀，身高186公分、體重72公斤，修長的身材成為全場焦點。（圖／達志影像／newscom）

黃善宇在昨（27）日下午的預賽中，以47秒97刷新南韓的記錄，在參賽的70名選手中排行第6，因此進入16人參賽的準決賽。也因此，黃善宇不僅寫下南韓最快紀錄，更是顛覆了亞洲的新紀錄，在泳壇歷史上寫下新頁，可望在本屆奧運奪下獎牌。據悉，日本游泳選手谷訯（谷野，たに あつし）於1956年墨爾本奧運晉級男子100公子自由式決賽，奪下第7名成績後，65年以來便未再有亞洲選手進入該項目決賽。

對此，黃善宇受訪時欣喜若狂表示，「真的無法料想到會出現這樣的紀錄！能夠刷新亞洲的紀錄，真的心情非常興奮。在凱勒布•德萊賽爾（Caeleb Dressel）旁邊比賽，對我而言有很大的幫助，光是能一起游泳就覺得與有榮焉。」