柔道女將準備登場　下秒「教練猛甩2巴掌」網全氣炸！她親曝原因

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東京奧運進行中，德國柔道選手特拉賈多斯（Martyna Trajdos）27日上場前一段畫面意外引起爭議，因為教練在她上場前不但用力拉扯她的柔道服，下秒竟伸手連搧她二巴掌。影片在網路上瘋傳，令許多觀眾懷疑教練有虐待嫌疑，特拉賈多斯後來也親自出面解釋原因。

現年32歲的金髮女將特拉賈多斯27日出戰柔道63公斤級32強賽，對上19歲匈牙利選手厄茲巴斯（Szofi Ozbas）。轉播畫面可見，特拉賈多斯在緊張氣氛之下走進會場，身穿橘色上衣的教練普薩（Claudiu Pusa）跟在後方，在她上場前一刻抓住她的白色道服，猛力來回拉扯，讓她從頭部到整個上半身都激烈搖晃，再以雙手猛甩她二巴掌。特拉賈多斯接著吐口氣後上台迎戰，觀眾卻陷入震驚。

▲ 特拉賈多斯首戰落敗。（圖／達志影像／美聯社）

這段影片在社群媒體上引起熱議，網友紛紛質疑，「看起來真的很痛」、「有什麼方法可以解雇教練嗎」、「會不會太極端」、「這一點都不酷」；也有網友表示，「她看起來不討厭」、「那是她的臉，只要她同意就沒事」、「這在運動場上都是正常的」、「有點怪，但反正有用就好」。

眼看風波越演越烈，特拉賈多斯也親自在Instagram上說明，教練此舉只是為了幫助她在上場前提振精神，「是我要求教練這麼做的，請別責怪他！我需要這麼做來確保在比賽前保持精神。」雖然27日首戰吞敗，她也發文自嘲，「看來他（教練）打得還不夠用力」，並再度強調教練只是依她的需求幫助她，外界不必太過擔心。

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