新增確診連7天下降！　英內閣官員曝：已經達成「群體免疫」

▲英國每日新增確診數連續7天下降。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國7月19日全面解封，截至27日，新增確診數已經連續7天下降，雖然首相強生（Boris Johnson）警告，現在斷言戰勝病毒「為時過早」，但許多高級內閣官員私下認為，英國已經看見「疫情隧道」盡頭那端的光明，步伐堅定邁向復甦之路，甚至已經達成群體免疫（herd immunity）。

英國20日通報4萬6125例，此後每日確診呈現大幅下降趨勢，27日新增2萬3228例，與一周前相比少了將近1/2。一位高級內閣部長向《每日郵報》表示，該國累計577萬多人曾經染疫，加上疫苗大規模接種計畫，如今病毒恐怕很難找到新宿主，「我們當然必須防範一些可怕的新變種出現……新冠病毒即將成為與我們共存的東西」。

這位官員被問及群體免疫時也直言，「事實上，我們正處於群體免疫狀態，這是一個事實，大約90％成人已經接種第1劑疫苗，我們做到了」。

東安格里亞大學醫學教授杭特（Paul Hunter）也認為，英國疫情已經出現轉機，「病例數正以非常、非常快的速度下降，僅管可能會有一些波動，但以長期來看，我仍認為我們正處於下降趨勢」。他也提到，國內疫情或許很快就能達到「地方流行病的平衡」（endemic equilibrium），也就是病毒因自然免疫、疫苗促成的群體免疫而獲得控制。

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