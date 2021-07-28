謝鋒狠嗆美國「壞事做絕、好處佔盡」　德媒評：中國外交界新戰狼

▲ 謝鋒過去擔任外交部駐港代表，便曾表現出戰狼姿態。（圖／翻攝大陸外交部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國外交部副部長謝鋒26日於天津會見美國常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman），會中以「既要壞事做絕，還想好處佔盡」嚴詞批評美方，為中國「戰狼外交官」的驚世語錄再添一筆。德國媒體27日指出，媒體與輿論眼光近來紛紛轉向這名正在中國外交界嶄露鋒芒的新星，並以專文介紹其背景。

《德國之聲》以「中國外交界的又一匹『戰狼』為題」報導，謝鋒與雪蔓會談時強硬表示，「美方沒有資格在中方面前指手畫腳談民主人權……美方應該首先解決好自己的人權問題。從歷史看，對土著居民搞種族滅絕；從現實看，消極抗疫造成62萬美國人死亡；從世界看，長期窮兵黷武，用謊言挑起戰爭，給世界帶來深重災難。美國憑什麼以全球民主人權代言人自居？」

謝鋒質疑美國，「只想解決美方關切的問題，只想得到美方想要的結果，單方面受益，既要壞事做絕，還想好處佔盡，天下哪有這樣的道理？」更指責美國對華「競爭、合作、對抗」的三分法政策是「遏制打壓中國的『障眼法』。對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱。」

《德國之聲》觀察中國社群媒體發現，謝鋒此番表態深得人心，更有網友將「壞事做絕，好事佔盡」評為「經典名句」、「一句話把美帝自私自利的醜惡嘴臉暴露的淋漓盡致」、「這要讓全世界都聽到」。

然而，除中國官媒《環球時報》英文版以不準確的翻譯「do bad things and get good results」表現，外媒對謝鋒這句話的關注度並不高。德語及英語主流媒體主要聚焦「中美關係陷入僵局，根本原因在於美國一些人把中國當作『假想敵』」，並且「妖魔化中國」的說法。

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