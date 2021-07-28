快訊／南韓疫情又刷新高！今「激增1896例」…Delta病毒成感染主流

▲南韓疫情從首都圈擴散至全國各地，加上適逢周三，使得統計數據再創新高。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情第4波全國大流行來襲，原本確診者多半集中在首都圈，近來疫情有外擴趨勢，首都圈超過1200例、非首都圈超過600例，光是釜山就新增102例、慶尚南道也有98例。隨著Delta變種病毒逐漸成為感染主流，加上暑期觀光人潮眾多，大匹民眾湧入觀光名勝與海水浴場，預估未來只會加快感染速度。

根據《韓聯社》報導，截至28日0時為止，南韓今（28）日上午9時30分共通報1896起新增病例，為繼22日創下1842例新高紀錄後，短短6天以內再破紀錄！其中境內感染為1823例、境外移入為73例，重症患者為286人，同時僅新增4例死亡。目前南韓共累計19萬3427例確診、2083例死亡。

從新增確診者分佈的地區來看，首都圈新增1212例（首爾占568例、京畿道占543例、仁川占101例）；釜山新增99例（境內感染）；慶尚南道新增93例；大田、江原道各新增74例；大邱新增54例；忠清北道新增54例；慶尚北道新增32例；忠清南道新增30例；光州新增25例；濟州島新增23例；全羅北道新增22例；蔚山、全羅南道各新增17例；世宗新增11例。

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