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穿環師醉了嗎？　抖音妹打臍環被網友笑「是胃穿孔」

@tyykidd

i want a refund for my time, money & FEELINGS ##piercing ##piercingfail ##bellybutton ##SimlishSessions

Bills, Bills, Bills - Destiny's Child

記者崔子柔／綜合報導

美國一位21歲的少女日前在Tiktok上PO出自己的臍環，控訴穿環師打偏，「完全避開了肚臍」，更有網友看了直呼「是胃穿孔」，影片在網路上瘋傳後，穿環師也同意替少女取下臍環，並退回費用。

根據《每日星報》報導，該名少女在Tiktok帳號「tyykidd」上分享，她有次突然想要穿臍環，就到紐澤西州一間海岸邊的小攤位找師傅，和穿環師溝通後並標記好要穿孔的位置，沒想到成果卻完全讓她跌破眼鏡。

▲▼ 。（圖／翻攝自Tiktok）

▲環和肚臍相差甚遠。（圖／翻攝自Tiktok）

臍環完全避開了肚臍，她覺得自己不但浪費錢也浪費時間，連好心情也沒了，呼籲網友不要到路邊攤位穿孔，更稱這是她犯過「最嚴重的錯誤」。後來少女決定回到攤位把環取下，穿環師也同意退還費用，「如果疤痕很醜，我會哭的」。

原影片累積超過54萬次瀏覽，不少網友留言表示，「穿環師喝醉了嗎？」、「那是胃穿孔不是肚臍」，另有網友說是因為該名少女的肚臍太小，但也有人回應，「那也不是她的錯，穿環師也要先跟她說不適合」。

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