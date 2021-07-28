台大妹嘆「童年被窮養」！　長大才知家裡超有錢網揭殘酷關鍵

▲有女網友大嘆「童年被窮養」，沒想到長大卻發現其實家裡超有錢。（示意圖／鏡週刊資料照）

圖、文／鏡週刊

父母的一言一舉會在不知不覺中對孩子形成莫大的影響，也因每個人出生的家世背景不同，教育給孩子的價值觀也不盡相同。而近日有位就讀台大的女網友分享，從小深受阿嬤的節省行為影響，以為家裡真的很窮，沒想到長大後卻發現，其實自己出生在一個挺富裕的家庭，對此，讓她不禁大嘆「我想不明白為什麼家裡好像明明滿有錢，卻過得像貧戶一樣」，貼文一出引發熱議，更有網友點出長輩們的關鍵出發點「怕妳長歪」。

原PO在Dcard以「家裡長輩不說的事」為題發文表示，從她小時候有記憶以來，就知道阿嬤超級節儉，「對用幾張衛生紙、冷氣開多久、燈有沒有關、倒廚餘等這類事很在意，甚至她也會用擦屁巾」，直到等到要升大學的那一天，她需要申請一些文件，卻意外發現「家裡年收上千萬，而且家裡是開建設公司及相關產業（不止一家），名下的房子跟土地也很多」。

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對此，家中經濟財力與現實生活狀況的反差，讓原PO不禁感到困惑「真的很好奇長輩們都不會跟晚輩說家裡的情況嗎？我想不明白，為什麼家裡明明滿有錢，小時候卻過得像貧戶一樣」。

貼文一曝光，掀起網友熱烈討論，紛紛留言表示，「大概是怕妳長壞吧！富養跟窮養價值觀很差很多」「這就是他們這樣教育你的目的了吧，你看三觀被教育的多好，這樣家庭才和樂」「公司跟財產如果都是奶奶持有，那很抱歉，你還是乖乖工作賺錢實在一點，因為真的輪不到妳來操心財產的部分」。

對此，也有同樣經歷的網友提到，長輩這麼做的用意有兩點，第一、家裡的長輩怕妳長歪，不要讓妳養成一些不好的習慣；第二、家裡屬意的接班人不是妳，不跟妳說太多妳才不會想太多，並以自家舉例說明，「我家對我妹的教育就是第二點，從個性跟專業上來說都是我比較適合接班，當然也有可能是因為是老大，爸媽從小對我就很嚴格，我妹只顧享受，但完全不知道家裡在做什麼」。



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