▲疫情趨緩血氧機白買？急診醫點出「3大用途」 出門一定得帶！。（圖／記者張舒芸製）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎爆發社區感染後，隱形缺氧猝死案件頻傳，也讓血氧機變得一機難求，也曾經出現人手一台血氧機的盛況。不過，隨著疫情趨緩，疫情警戒降為二級，血氧機是否就毫無用處了呢？《痛痛飛走了》本集請來林口長庚兒童急診科主治醫師吳昌騰，介紹血氧機三大用途，平時帶在身上除了可監測血氧外，居然還可以救人一命。

新冠肺炎疫情5月升溫，全國疫情警戒也在5月19日驟升三級，外出全面戴口罩，餐飲場所也暫停內用，但自6月25日起，台灣每日新增病例逐漸降回2位數，指揮中心自7月13日起先祭出「微解封」作為過渡期，並訂出降級後指引，7月27日更順利降級，結束69天的封鎖期。

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在疫情爆發初期，由於隱形缺氧事件頻傳，指揮中心緊急採購1.5萬台血氧機，提供住在防疫旅館與集中檢疫所的輕症患者使用，藥局血氧機一台要價1500至3500元，經常一上架就搶購一空，也讓不少民眾轉網國外網站訂購，但又因買到「醫療用」產品，進口產品遭海關扣查，後來指揮中心才放寬購買限制，讓國人在今年內進口一台免申報。

▲民眾藥局搶購血氧機。（圖／記者許靖騏攝）

吳昌騰在三級警戒初期，就曾撰文教導民眾用3招揪出隱形缺氧，分別為使用脈搏式血氧儀（Pulse oximeter）、動脈血液氣體分析（ABG analysis）與6分鐘步行測試。

吳昌騰表示，一般人血氧飽和度應落在95%左右，隱形缺氧的病人，血氧飽和度則落在50~80%，患者通常會在就醫前2到7天出現一些症狀，如突然胸悶或無法深呼吸，幾天後，呼吸速率更會是正常的3倍，嘴唇與手指也會有發青現象。

而此次他在「新冠即時報」單元中，則大方分享血氧機在疫情外的三大用途，到底遇到什麼情況可以幫對方「夾一下」？平時帶血氧機出門又有什麼好處？快點上《痛痛飛走了》Podcast一起來聽聽看吧。

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