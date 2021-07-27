婦人家中熟睡突遭4狼擄走性侵！「辣椒粉抹私處」綁手腳丟包灌木叢

▲印度一名婦女在家中熟睡時慘遭4名男子抓走性侵。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／綜合報導

印度北方邦最近有一名婦女在家中慘遭4名年輕男子綁架後集體性侵，男子在犯下惡行後，在她的私處抹上辣椒等刺激性物質，試圖銷毀性侵的證據，並將她扔到一片廢棄地的灌木叢中。

據《印度時報》與Times Now新聞台報導，7月24日晚間，這名居住在北方邦卡布賴村（Kabrai）的60歲婦女正在家中睡覺。突然，4名男子闖進了她的家中將她綁走，並把她帶到了一塊廢棄地，對她集體性侵。

男子在得逞後，將辣椒粉等刺激性物質抹在了婦女的私處，試圖銷毀性侵的證據，還把她的手腳綁了起來，扔進灌木叢中。這幾名男子在威脅她不准告密後，就各自逃走了。婦女在灌木叢中失去知覺，直到第2天才被人發現。

她的家人急忙將她送到地區醫院接受治療，並向警方尋求協助。婦女的口供聲稱，犯案的其中2人分別是她的鄰居拉爾（Sewa Lal）和庫什瓦哈（Bharat Kushwaha）。警方隨後將他們迅速逮捕，並正展開大規模的搜查行動，追捕其他同夥。

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