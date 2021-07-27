他舉重瞬間「暈眩」石化往後倒！　醫師解答1常見動作是關鍵

記者吳美依／綜合報導

全球近年掀起健身風潮，舉重也是熱門運動項目，但一些人卻可能在訓練過程中感覺頭暈，甚至昏厥在地。英國國民保健署（NHS）外科醫師拉詹（Dr Karan Rajan）解釋，原因就是日常生活中常見的「持續閉氣用力」，或者可被稱為伐氏操作法（Valsalva maneuver）的動作。

影片中，一名男子做出硬舉（deadlift）後，疑似感覺頭暈，無法控制地往後仰。雖然他摔倒後立刻坐起來，並且看起來意識清楚，卻仍令人捏一把冷汗。拉詹指出，舉重者「屏住呼吸，並且像在上廁所一樣用力時，將導致胸腔內壓力增加，壓迫心臟與血管，回流心臟血液也隨之減少，並且造成血壓下降」，最後可能發生短暫昏厥現象。

▲醫師解釋為何舉重後會昏厥。（圖／翻攝TikTok@dr.karanr）

此影片目前累計110萬次觀看，許多網友紛紛表示，自己在舉重時也曾有類似經驗，「所以該如何預防呢？我從來沒有昏倒過，但曾經在舉重時感覺頭暈」、「我也是，而且有時還會眼前一片黑」。

卡蘭回應，只要大家姿勢正確、量力而為、正確調整呼吸並且謹慎注意，舉重仍是一項很好的鍛鍊與運動，對於健康大有助益，只是必須注意，跌倒時可能導致頭部或其他身體部位受傷。

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