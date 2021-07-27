1份薯條要5600元！灑滿金箔松露獲金氏紀錄認證「地表最貴極品」

▲地表最貴薯條是一份要價5600元的「極品中的極品炸薯條」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國著名餐廳奇緣3（Serendipity 3）曾推出要價295美元（約新台幣8260元）的漢堡與1000美元（約新台幣2.8萬元）的冰淇淋聖代，2次創下「世上最貴餐點」紀錄。7月13日，這家餐廳推出了要價200美元（約5600元台幣）的薯條，獲得了金氏世界紀錄，奪下「地表最貴薯條」的名號。

據路透社報導，有著「地表最貴」名號的薯條，是奇緣3推出的美食「極品中的極品炸薯條」（Crème de la Crème Pomme Frites）。

在製作這道菜時，主廚卡爾德隆（Joe Calderone）會先將非常適合用來炸薯條的Chipperbec馬鈴薯浸泡在醋和香檳中，然後用純鵝油炸2次，讓薯條達到外酥內軟的口感，再撒上可食用的金箔、松露鹽及松露油。

上桌前，主廚會用帶有蘭花裝飾的水晶盤來乘裝薯條，並放上切成細片的松露、佐以拌有松露的莫爾奈白醬。行政主廚舍恩-基韋特（Frederick Schoen-Kiewert）表示，「松露是這道菜的主角。」

與不少餐廳相同，奇緣3因為疫情的關係已暫停營業好一陣子了。舍恩-基韋特認為，「極品中的極品炸薯條」將會是奇緣3宣布回歸的好方法。目前預約要享用「極品中的極品炸薯條」的顧客已排到8至10週後了。這份號稱「地表最貴薯條」的美食每份要價200美元。

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