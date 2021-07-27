德國化學園區爆炸「2重傷5失聯」！　當局籲：關緊門窗防氣體外洩

▲ 德國一家化學工廠發生爆炸。（圖／翻攝自Twitter／@Feuerwehr_Koeln）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國西部城市勒沃庫森（Leverkusen）一座化學園區27日稍早傳出巨大爆炸聲響，目擊者宣稱，看見一座工廠竄出滾滾濃煙。社群媒體上的影片顯示，黑灰色的濃煙自建築物屋頂竄上高空。推特上也有網友宣稱，爆炸當時感覺到屋子都在搖晃。園區工作人員表示，爆炸原因目前不明，消防車與汙染檢測車皆已抵達。警方指出，事件造成至少2人重傷，5人下落不明。

《德新社》報導，德國聯邦民防及災害援助部門（BBK）將此次爆炸歸類為「極端威脅」，要求附近居民待在室內並緊閉門窗，以防有危險氣體外洩。科隆消防隊則在推特上說明，正支援勒沃庫森消防隊執行任務，目前這座城市並無危險。

JUST IN - Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG — Disclose.tv (@disclosetv) July 27, 2021



根據勒沃庫森廣播電台，事故發生於27日上午約9時30分（台灣時間下午3時30分），由於不確定是否有危險物質外洩，暫時無法派記者到現場，但爆炸威力大到在41公里外都有感。

根據西德廣播公司，目擊者表示，可看見巨大的煙柱自拜耳化學公司（Bayer chemical company）建築上方升起，據報工廠內一座處理設施也受到影響。濃煙正擴散至其他地區，帶著一股刺鼻氣味，一路飄到柯隆。

更新：18:10

發稿：16:44

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