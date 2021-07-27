兩韓恢復溝通現曙光！北韓先問「音質如何」　青瓦台：未討論文金會

▲北韓金正恩、南韓文在寅4月以來有過幾次書信往來，決定重啟雙方的溝通頻道。（圖／路透社、達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南北韓今（27）日恢復雙方斷絕13個月的聯絡頻道，上午10時重啟西海（黃海）區軍方通訊、上午11時起則重啟南北聯絡事務所的通話，並宣布依照過往慣例每日上、下午各通1次電話，不過東海（日本海）地區軍方通訊則因技術問題尚未重啟。南韓青瓦台表示，兩韓元首間的熱線尚未恢復，也仍未討論兩韓元首會談。

根據《韓聯社》報導，南韓總統文在寅與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩今年4月起數度互通書信，雙方協議恢復從去年6月9日起中斷的所有兩韓聯絡頻道，在恢復兩韓對話上達成共識，不過基於北韓最敏感的新冠疫情尚未克服，加上8月將會舉行下半季美韓聯合軍演，因此儘管外界認為文在寅卸任前仍有機會舉行兩韓領導人峰會，青瓦台與專家卻仍持保留態度。

青瓦台高層27日接受媒體記者書面問答時表示，目前南北韓雙方尚未討論安排元首進行面對面的接觸、或是視訊峰會的計畫，儘管雙方同意透過南北共同聯絡事務所與南北軍事通訊進行每日上、下午各1次的通話，但卻未恢復元首熱線通話。

▲南北韓位於京畿道坡州市的DMZ非軍事區，可以見到北韓國旗、南韓國旗同時飄揚。南韓為京畿道坡洲市臺城洞、北韓則為開城特別市平和里機井洞。（圖／達志影像）

南韓軍方27日表示，北韓於該日上午10時率先打開西海地區軍事通訊聯絡頻道的電源，由於通訊頻道是透過光纖電纜連結，因此只要北韓打開電源，位處另一端的南韓便能即時獲得感應。北韓代表率先撥打電話給南韓，「通話音質如何？」；南韓則問道，「北端的訊號與通話音質良好嗎？」；北韓答道，「很好」。

對於北韓態度突如其來的轉變，韓媒《紐西斯通訊社》分析，由於國際社會仍未停止對北韓的各種經濟制裁，加上全球新冠疫情造成當局長久關閉邊境，導致國內民生物資嚴重不足，且洪災、旱災促使糧食收成短缺，而北韓與美國難以在短期內重啟對話，才會使得平壤當局同意放軟對南韓的態度，盼能取得南韓的援助來突破眼下危機。

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