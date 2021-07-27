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神秘「爬行家族」！數十年學不會用雙腳走路　原因令人痛心

土耳其一家族的5兄妹只能四肢著地行走。（圖／達志影像／路透社）

▲「爬行家族」外表看上去跟普通人一樣，卻無法直立行走。（圖／達志影像／路透社）

實習記者高琳景／綜合報導

人類在嬰兒時期先用四肢爬行，進而能雙腳站立行走。不過，在土耳其有一神秘家族，卻只能像爬行動物一樣，弓著身體，利用四肢貼著地面來行走，數十年來學不會走路，而他們辛酸的故事也被BBC拍攝成紀錄片，來探討其困境。

綜合外媒報導，伊拉克中部的Alnkela村有一個罕見的爬行家庭，由於遺傳因素而從未學會直立行走，只能像爬行動物一樣用四肢前行。這些孩子的父親出身卑微，以前當過學校清潔工，他娶了堂妹為妻，生下5男5女的孩子，一家十幾口擠在兩個屋的狹小空間內生活。

10個女子中有4個孩子，數十年來無法以雙腳直立行走，只用手掌支撐著身子行走，他們罕見的走路方式被稱為「熊爬」（bear crawling）。即便他們四處求醫，也無法得到醫治。這4名兄弟姊妹介於18至34歲之間，他們以罕見「熊爬（bear crawling）」的方式來步行或短時間站立。由於長期倚靠四肢爬行，導玫膝蓋和頭部均呈現彎曲狀，就連手腕也和一般人的後腳根一樣長了厚繭。

土耳其一家族的5兄妹只能四肢著地行走。（圖／達志影像／路透社）

▲有學者指出，其主要原因應該是「遺傳疾病」所致。（圖／達志影像／路透社）

不過伊拉克爬行家族並非首例，早在2005年，科學家在土耳其一個偏遠鄉村亦有發現了靠四肢行走的5兄妹，這5位兄弟姐妹走路的方式和靈長類動物走路的方式有所不同，他們是將重量都放在手掌和手腕上，而不是指關節，儘管他們四處求醫，但醫生也找不出醫治辦法。

他們罕見的走路方式在當時登上各大版面，使得全球都在討論「返祖遺傳」的相關話題，「返祖遺傳」是一種特殊的遺傳現象，是指人類的身體出現了人類祖先具有、而現代人身上已消失的生理特徵。土耳其生物學家認為該現象屬於一種疾病，應該是基因突變所致，並將它命名為「尤尼爾·丹綜合症」。

曾有研究人員深入探討這2個「爬行家族」的共同點，就是都存在「近親結婚」，因此猜測可能是如此，生下的孩子「脊髓小腦性共濟失調」，所以行走方式才會變成這樣。不過，也有人持不同看法，認為這些人身體根本沒有疾病，只是因為在他們的認知裡，人類生下來就是這樣走路，所以才會用四肢行走。

據了解，該家族另有14名兄弟姊妹，但他們都以雙腳行走，而不是用熊爬的方式來步行。

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