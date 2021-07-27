斯洛伐克智庫：台灣比中國重要　1趨勢曝北京影響力「沒那麼大」

▲斯洛伐克近來著手深化對台關係。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

斯洛伐克7月初宣布捐贈1萬劑疫苗給台灣，經濟部次長佳雷克（Karol Galek）預計9月帶領代表團訪台，深化兩國關係。該國智庫「中歐亞洲研究中心」（CEIAS）執行長師馬杰（Matej Simalcik）表示，對於斯洛伐克而言「台灣比中國更重要」，中歐各國紛紛對台友好的趨勢，也突顯出中國影響力沒有想像中那麼大。

《德國之聲》報導，師馬杰分析，斯洛伐克去年大選後，長期執政的親中政黨下台，改由多年在野黨上任，而新政府中許多政治人物與台灣關係良好，不僅注重人權與國安議題，願意公開批評中國，甚至會在必要時刻聲援台灣，未來幾年可望持續深化雙邊政經合作，但為了避免「徹底惹怒中國」，仍會採取較謹慎方式深化雙邊關係。

師馬杰認為，台灣在全球價值鏈扮演獨特角色，雙方在汽車與半導體產業深入合作的可能性更高，但在其他民間領域也能發展更多互動，包括彼此學習在民主轉型、經濟成長、應對獨裁威脅方面的經驗，以及擴展中文教育領域。

師馬杰表示，斯洛伐克對中國的經濟依賴性不高，「是歐盟裡中國投資份額最低的國家之一，對中國的出口產業也頗為單一，反觀台灣已是斯洛伐克的重要經濟夥伴，實際上扮演比中國更重要的角色」。舉例來說，鴻海在斯洛伐克有一座製造廠，過去10年所得稅貢獻比中國更多。

師馬杰也指出，捷克、立陶宛及斯洛伐克等中東歐國家陸續公開對台友好，當然會招致北京抗議，但此趨勢也顯示，中國影響力沒有想像中那麼根深蒂固，而且「通常集中於特定領域的政治代表」，因此一旦各國發生政權轉移，便很可能改變親中立場。

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