奧運級三寶！東奧官員闖賽道　BMX競速車手撞上「滾地傷膝蓋」

記者周偉承/綜合報導

奧運賽場上竟然也出現三寶!東京奧運日前終於突破萬難正式開幕,各項賽事都如火如荼地進行中,許多還未出賽的選手也在做最後的調整練習,不過在體育競賽的最高殿堂裡,竟然發生三寶官員害選手賽前受傷的離譜狀況,讓現場目擊者都看傻了眼!

荷蘭BMX小輪車競速賽選手尼克(Niek Kimmann)26日於有明都市運動公園的賽道進行練習,為星期四的比賽做準備,正當他與另一位選手疾駛於賽道上時,突然有一人出現在他們的路線正前方,似乎是想徒步穿越賽道,而正處於全速衝刺狀態的尼克來不及閃避,正面撞上這一位三寶,最後兩人雙雙倒地。

So this is what happened today. Hit an official that wanted to cross the 2nd straight. Hope the official is O.K. My knee is sore, but will do my best to be ready for Thursday! Thanks everyone for the messages, appreciate it! pic.twitter.com/QOdJ2r0usT