奧運「戴AirPods比賽」超chill奪牌！　美20歲滑板鮮肉狂圈粉

jagger eaton’s lil head bob before his runs is EVERYTHING to mepic.twitter.com/zOADjSXumI — brad protector (@yoonminiebub) July 25, 2021

記者吳美依／綜合外電報導

2020東京奧運新增滑板項目，「男子滑板街式賽」所有賽程已於25日落幕。美國20歲選手伊頓（Jagger Eaton）戴著AirPods聽音樂上場，冷靜沉著的表現不僅受到評審青睞，也掀起網友熱議，並且吸引大票粉絲，最後以「超chill」姿態奪得銅牌。

▲美國20歲滑板選手伊頓（Jagger Eaton）戴Airpods出賽奪牌。（圖／達志影像／美聯社）

伊頓從小接受父親的滑板訓練，曾參加數次全美與國際賽事，他在東奧「男子滑板街式賽」預賽第1、2組都拿到冠軍，預賽第3、第4組位居第2，最終在25日決賽贏得銅牌。

許多網友看見伊頓的「酷樣」都被圈粉，紛紛表示，「他簡直就是傳奇」、「伊頓搞砸一個特技後，當場開始找AirPods，真的太狂了」、「拜託誰可以叫伊頓公開Spotify歌單之類的？我好想知道他到底在聽什麼」。但是，也有一些人認為此舉不太尊重，批評他是「奧運史上最差勁的選手」。

▲伊頓替美國奪回史上首面滑板銅牌。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）



伊頓回憶決賽時表示，自己是一名非常需要觀眾喝采的運動員，幸好一個風格迥異的歌單啟發了自己，「我當時聽的音樂有一些新式饒舌，也有一些古典鄉村樂。雖然曲風截然不同，卻讓我進入當時所需的最佳狀態」。他從小受到父母耳濡目染，也非常熱愛音樂，就連名字也是因為英國搖滾歌手米克．傑格（Mick Jagger）而來。

伊頓坦言至今仍感覺「不太真實」，「我從小就有這個夢想……現在能夠拿著一枚銅牌坐在這裡，我是世上最興奮的孩子」。他還開玩笑地說，如今得獎真的不知所措，考慮把獎牌送給媽媽，「她想怎麼用，就怎麼用」。

「男子滑板街式賽」中，運動員在斜坡、樓梯、欄杆組成的比賽場地各顯絕技，評分項目包括滑板動作的難度、原創性、速度、時機以及執行度。最後，由22歲地主好手堀米雄斗摘金，巴西選手霍夫勒（Kelvin Hoefler）奪得銀牌。

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