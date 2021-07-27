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德國女子體操隊「穿長褲」亮相！新制服顛覆傳統　背後目的曝光

▲▼德國女子體操隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國女子體操隊換上長褲體操服，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

本屆東京奧運德國女子體操隊換上了全新選手服，捨棄傳統開高衩的緊身衣，改穿包覆住大腿和腳踝的連身緊身衣，引發各界熱議。德國體操聯合會在聲明中指出，這件選手服的用意是要抵制體操界性感化（sexualization）女性的現象，「鼓勵女性穿讓自己感覺舒服自在的衣服。」

綜合外媒報導，德國女子體操隊選手在今年4月的錦標賽中，換掉傳統的三角高衩、露出整條大腿緊身衣，直接換上一套覆蓋住大腿、延伸到腳踝的連身緊身衣，三度征戰奧運的賽馳（Elisabeth Seitz）23日表示，她選穿「讓自己感到自在」的緊身衣，「我們想表達，每個女性、每個人都應該決定自己穿什麼。」

▲▼德國女子體操隊。（圖／達志影像／美聯社）

隊友佛斯（Sarah Voss）說，當她還是小女孩時，並不覺得高衩緊身衣有什麼不對，「但是當青春期開始的時候，我的月經來的時候，我就越來越覺得不舒服。」儘管很多人覺得穿著長褲緊身衣會影響到比賽成績，佛斯仍表示，「我想證明這是可能的，沒有任何限制。」

美國前國家體操隊醫納沙（Larry Nassar）因性侵數百名體操選手，遭判176年有期徒刑，本屆東奧也是審判結果出爐後的首場夏季奧運。納沙狼爪下的受害者包括體操界佼佼者，有些甚至參戰過奧運，這起案件形容了體操文化是如何的侵害並物化年輕女孩。

▲▼德國女子體操隊。（圖／達志影像／美聯社）

挪威女子沙灘手球隊今年參加2021歐洲錦標賽時，因為拒絕穿著比基尼泳褲，堅持改穿短褲，因此遭到歐洲手球總會（EHF）罰款1500歐元（約新台幣5萬元）。歐洲手球總會也感受到這項決定引發的憤怒，聲稱已將這筆罰款捐給一個「支持體壇女性及女孩平權」的大型國際體育基金會。

美國體操女王拜爾絲（Simone Biles）則說，她個人還是傾向穿著三角高衩衣，因為可以讓她顯得比較高，但她也說，「我支持她們的決定，她們想穿什麼就穿什麼。」挪威體操選手艾里克森（Julie Erichsen）也同樣力挺，「她們有勇氣站在這麼大的舞台上，向來自世界各國的女孩展示，你可以穿任何你想穿的衣服，這真的很酷，我替她們用力鼓掌。」

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