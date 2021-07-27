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以色列考慮率先為年長者加打「第3劑輝瑞」　不等美FDA批准

▲▼ 以色列老年人接種疫苗。（圖／達志影像）

▲ 以色列60或70歲以上民眾可能接種第3劑。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球，美國與歐盟仍在評估是否對高危險群追加施打疫苗之際，以色列衛生官員26日透露，考慮在美國食品藥品監督管理局（FDA）批准以前，率先為國內高齡者接種第3劑輝瑞/BNT輝瑞疫苗，以抵禦Delta變異株。

以色列疫情因應協調員艾許（Nachman Ash）說明，「這很令人兩難。未取得世界各國的支持以前，決定權落在我們肩上，這很複雜。一方面我們希望看到這是安全有效的，並以數據來檢測免疫力是否確實下降，另一方面希望阻止疫情繼續爆發」，當局將在未來幾周內做出決定，可能影響60或70歲以上族群，也就是去年12月推動疫苗接種後最先施打的高危險群。

《路透社》報導，自Delta病毒6月在以色列擴散，該國衛生部二度指出，輝瑞疫苗對預防感染的效力有所下降，過去一個月僅有41%，對重症的保護力則為91%，依然很高但略有下滑。不過，部分專家認為，以色列應該再等一段時間，以獲得更多確保第3劑安全及有效性的資訊。

輝瑞公司正向FDA申請施打第3劑的緊急授權，認為這可能有助維持高保護力。發言人皮茲（Jerica Pitts）聲明表示，預計公布有關第3劑的更多確切數據，將在未來幾周內與FDA、歐洲藥品管理局（EMA）及其他監管機構討論時共享。

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