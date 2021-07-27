富國每百人打95劑「窮國僅1.5劑」　世銀出手助疫苗公平分配

▲ 許多窮國面臨新冠疫苗不足的困境。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社日內瓦26日綜合外電報導

世界銀行（World Bank）今天宣布將成立一個新的金援機制，將使開發中國家與窮國在拿到COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的疫苗後，能再加購更多疫苗並可選廠牌。

法新社報導，COVAX成立目的是確保92個開發中國家能取得COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，費用主要來自富國捐贈。世銀這項新機制可使這些國家拿到COVAX補助的疫苗後，額外再購買更多疫苗。

根據法新社統計，全球至少216個國家地區已施打近39億劑COVID-19疫苗。在世銀定義的高收入國家中，平均每100人已接種95.4劑疫苗；然而收入最低的29個國家，平均每100人僅施打1.5劑。

世銀的新金援機制將以現有的COVAX費用分擔協議為基礎進行加強，目標是提供4.3億劑COVID-19疫苗或是足以讓2.5億人施打的疫苗數量，在2021年底和2022年中之間送抵92個貧窮國家。

相關國家若透過世銀的新金援機制購買疫苗這次將有彈性，能依照喜好挑選特定廠牌疫苗。

COVAX是世界衛生組織（WHO）、全球疫苗免疫聯盟（GAVI）以及流行病防範創新聯盟（CEPI）共同運作的機制。

截至目前，COVAX已對參與該機制的136個國家和領地提供逾1.38億劑疫苗，但遠低於當初預期今年下半年要交付20億劑的目標。

世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）說：「疫苗取得仍是開發中國家面臨的最大單一挑戰。新機制將確保新供應源，讓這些國家加速採購疫苗。此外也將確保疫苗供應、價格以及運送時程的透明度。」

世銀表示，迄今已對53個開發中國家提供200億美元，協助購買和分配疫苗。（譯者：陳怡君／核稿：陳亦偉）