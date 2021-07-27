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他「堅持不打疫苗」確診24天亡！最後遺言曝光：時間倒流一定接種

▲▼足球教練基南（Matthew Keenan）染疫後需要仰賴呼吸機供氧。（圖／翻攝自推特／@leanne_cheyne）

▲基南染疫後需要仰賴呼吸機供氧。（圖／翻攝自推特／@leanne_cheyne）

記者葉睿涵／綜合報導

英國已故足球教練基南（Matthew Keenan）是一名「疫苗懷疑論者」，因此他對於政府不斷推行的疫苗接種計劃十分抗拒，然而在他不幸染疫後，態度卻180度大轉彎，終於承認如果時間能倒流的話，他一定會接種疫苗。

綜合《鏡報》與《太陽報》報導，基南過去一直對新冠疫苗抱持懷疑態度，因此即使英國政府積極提升國內的疫苗覆蓋率，他也不願意去接種疫苗。然而，在7月2日，這名相當「鐵齒」的男子在新冠檢測中被確認感染新冠肺炎，並在不久後開始出現相關症狀。

他感到身體十分疼痛，「全身都很不舒服，像是被卡車撞了一樣」，還出現發燒症狀，讓他「感覺冷熱交織」。他抱怨道，他的身體狀況在感染新冠後每況愈下，「這是我經歷過最糟的症狀，我感覺到它在變糟」。

▲▼英國倫敦,新冠肺炎,世界疫情,疫苗。（圖／路透）

▲醫師透露，臨床上病情較嚴重的新冠患者，大部分來自未接種的40歲以下族群。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／路透）

這名「疫苗懷疑論者」在切身感受過新冠的威力後，終於相信「新冠肺炎是真的」。據他的主治醫師切恩（Leanne Cheyne）轉述，基南臨終前曾後悔表示，如果時間能倒流的話，他一定會接種疫苗。然而這一切都已經來不及了，基南在被送入加護病房之時，病情已經嚴重到需要仰賴呼吸機供氧。

基南在不久後陷入昏迷並在7月26日去世，享年34歲。基南的好友們紛紛在網上追悼這名好人，而主治醫師切恩則希望基南能成為警惕人們的例子，「我們臨床上病情最嚴重的幾個新冠患者，幾乎都是沒有接種疫苗的40歲以下人群」，因此她希望人們不要再對疫苗存有疑慮，盡快接種。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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