抓到有小三！人妻對質丈夫反被「灌硫酸」報復　體內臟器全腐蝕

▲女子由於傷勢十分嚴重，目前仍留院治療中。（圖／翻攝自Twitter／Delhi Commission for Women - DCW）

記者李振慧／綜合報導

印度中央邦瓜廖爾市(Gwalior)近來發生一起誇張事件，一名女子發現丈夫在外疑似有小三，跑去質問對方竟然反被丈夫和大嫂聯手灌硫酸修理，導致食管、胃部和腸子全被嚴重腐蝕，目前仍在加護病房接受治療、和死神搏鬥中。

這起恐怖事件發生在上月28日，25歲女子被丈夫和大嫂強迫喝下硫酸後，被鄰居幫忙送到附近醫院醫治，警方雖然3日接獲報案，然而卻是以一般的家暴事件登記，在報告中沒有提及硫酸相關細節。

受害者病情後來持續惡化，18日被帶到德里醫院接受治療，他的家人幫忙向德里婦女委員會陳情，才終於讓案情曝光並被上呈至地方法院官員。

德里婦女委員會成員上周前往醫院探視受害者，發現她體內器官遭硫酸嚴重破壞，目前完全無法吃東西也無法說話，呼籲中央政府除了對加害者採取嚴厲行動，也應該要對包庇罪犯的警察予以懲罰。