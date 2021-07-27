墨爾本僅增10例「3天後解封」　大雪梨區再爆發！急匡列千人隔離

▲澳洲墨爾本15日宣布第5度進行封城，由於目前疫情稍微得控，有望在30日如期解封。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

澳洲第二大城墨爾本30日解封在即，所屬的維多利亞州27日報告10例新增確診，相較前一日有所下降，而且所有病例都是在隔離期間由陰轉陽，有望能如期在周五解除封鎖。另外，新南威爾斯州首府雪梨已經進入第5周的封城狀態，但單日新增確診數仍保持在100例以上。

根據路透社報導，澳洲維多利亞州27日新增10例確診相較昨日再下降1例，且感染源明確，可傳染期間都處於隔離狀態，疫情趨緩之下，有望依照原訂計畫，準時在30日解除嚴格封鎖，而南澳大利亞州先前也因為雪梨疫情擴散而出現病例，順利的話，也能在28日就結束為期一周的封鎖。

報導指出，鄰近維州的新南威爾斯州又發生新的群聚案件，當局匆忙匡列追蹤數千人，尤其是位於第一大城雪梨西南部的一家購物中心，現已被新增列入「病毒暴露地點」，任何在10天內曾到訪的人都已經被列為密切接觸者，應自主進行為期2周隔離與篩檢。

▲澳洲雪梨封城街景。（圖／路透）

據報導，雪梨目前已進入第5周封城，原本預計和墨爾本一樣在30日解封，但由於許多感染者在可傳染病毒期間繼續在社區中活動，導致每日新增確診維持在100例以上，新南威爾斯州當局27日報告172例新增確診，預計可能會再進一步延長封城。

報導提到，由於許多企業暫停營業，澳州政府估計，在封鎖期間每天可能損失約3億澳幣（約新台幣62億元）的經濟損失，儘管受到衝擊，澳洲聯邦財長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）表示，現在談論經濟可能陷入衰退還為時過早，澳洲今年第一季經濟表現已大幅回升至疫情前的水準。

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