菲律賓奧運史上「第1面金牌」　30歲舉重女將刷新紀錄秒噴淚

▲菲律賓舉重選手迪亞士（Hidilyn Diaz）在女子55公斤級比賽中奪得金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

東奧各賽事正在如火如荼進行中，菲律賓舉重選手迪亞士（Hidilyn Diaz）26日在女子55公斤級奪得金牌，總重量224公斤的成績不僅打破大會紀錄，也成為該國史上第1位奧運金牌運動員。

《路透社》報導，30歲的迪亞士抓舉97公斤、挺舉127公斤，得知奪金瞬間喜極而泣。她接受頒獎時，一聽見菲律賓國歌響起，淚水再度奪眶而出，忍不住用雙手摀住臉龐，擁抱教練後，緊抓著得之不易的獎牌。

▲迪亞士期待2024年參加巴黎奧運。（圖／達志影像／美聯社）



迪亞士已經第4度代表菲律賓出征奧運，她在賽後受訪時表示，「我已經30歲了，還以為自己的表現會走下坡。我很驚訝自己竟然做到了」，也很期待2024年挑戰巴黎奧運。

菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）發表聲明表達恭喜，他說，迪亞士替菲律賓帶來驕傲與榮耀，「整個菲律賓民族都替妳感到驕傲」。

迪亞士去年前往秘魯參加奧運資格賽，旅途中卻因疫情旅遊限制，困在馬來西亞長達5個月，但是，她沒有絲毫懈怠，仍持續使用水瓶自主訓練。

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