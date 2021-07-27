男友看奧運拍照報備　偷吃秒露餡！鏡子反射「小三在床上」

記者吳美依／綜合外電報導

外國女網友梅根（Megan Marie）傳訊息問男友正在做什麼，對方回應「正在與男孩們一起看奧運，明天見」，還順手拍了一張照片佐證。但是，她卻眼尖發現，照片裡的電視櫃附帶鏡面裝飾，並且反射出可疑畫面，立刻逮到男友偷吃。

▲梅根靠著鏡面反射發現，男友（左圖穿牛仔褲）謊稱與男性友人看球賽，身旁卻還有另外一個女人（右圖盤腿坐）。（圖／翻攝TikTok@callhermeganmarie）



梅根分析鏡面反射指出，桌上擺著1杯紅酒、1個Hydro Flask運動水壺，男友穿牛仔褲坐著，但卻還有另一名女人盤腿坐在床上，雖只露出膝蓋及白皙美腿，卻相當好辨識。此外，櫃子上還出現一些「女人才會看的書」，包括香奈兒（Chanel）的品牌歷史書籍，「我臉上寫著白癡2個字嗎？」

此影片在TikTok上引發轟動，已經累計300萬次觀看，許多網友都超佩服梅根的觀察力，紛紛留言，「我已經知道他的藉口是什麼了」、「他真的以為這樣就能過關嗎？誰給他那麼大的勇氣，竟然如此不小心」、「（劈腿的人）為什麼總是發出照片證明自己有罪？」

儘管如此，也有不少人替男方辯護，「也許那是他朋友的妻子或女友啊」、「我不懂欸，為什麼妳可以從這張照片做出這樣的假設」？

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