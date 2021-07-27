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快訊／南北韓睽違13個月恢復聯絡熱線！金正恩、文在寅共同協議

▲▼北韓宣布停止對兩韓間所有聯繫頻道。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲北韓曾於2020年6月宣布停止對兩韓間所有聯繫頻道。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）曾於去年6月炸毀位於開城的兩韓聯合辦事處，並單方面斷絕一切與南韓之間的通訊與熱線頻道。根據南韓青瓦台最新消息，南韓與北韓當局在協議中，決定今（27）日上午10時起（台灣時間9時）恢復兩韓間的通訊聯絡熱線，為兩韓熱線斷絕13個月、413天以來的決定，南北韓重新恢復對話再次出現曙光。

根據《韓聯社》報導，南韓脫北者團體屢次無視警告向北韓空飄反體制傳單而觸怒北韓當局，促使北韓於2020年6月9日宣布斷絕板門店等兩韓之間包括軍事的所有熱線連絡頻道。南韓青瓦台國民溝通首席朴洙賢（박수현）於27日上午11時（台灣時間10時）召開記者會表示，此項決議為南韓總統文在寅與北韓最高領導人金正恩之間的共同協議，兩韓領導人從今年4月起數次透過書信溝通。

朴洙賢表示，「對於南北韓恢復雙方之間的信任、重新發展關係，兩韓領導人都具有共識。」

而北韓當局也透過官媒證實此項消息。在南韓青瓦台召開記者會發布消息之際，北韓《朝中社》於27日上午11時的同一時間跟著發出報導，「根據元首之間的協議，北南（南北）雙方於7月27日10時起重啟北南之間的所有通訊聯絡頻道。北南元首最近有過數次的書信來往，雙方協議復原斷絕的北南通訊連絡頻道，決定在恢復雙方的信賴關係、謀求和解上邁出步伐。」

《朝中社》表示，「儘早恢復處於停滯狀態的北南關係，是整個民族所殷殷期盼的！恢復通訊聯絡頻道，對於改善、發展北南關係上將會起到正面作用。」

另外，根據南韓《韓聯社》最新消息，隨著兩韓當局決定重啟所有的溝通頻道，西海（黃海）地區的軍事通訊頻道也於稍早的10時（台灣時間9時）正式開通，目前在使用上尚未出現異狀。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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