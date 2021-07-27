微解封想吃壽司？深海捕撈「鮭魚握壽司」還會動　網驚動：可以吃嗎

▲日本福島某水族館展示出居住在深海的甲殼類動物，外型酷似鮭魚握壽司。（圖／翻攝自Twitter@aquamarinestaff）
記者羅翊宬／綜合報導
全球累積著數千億萬個物種，尤其是藏在深海底的神祕生物，都還是人類尚未探尋的未知領域。在日本的海洋水族館，最近就展示出位於深海的未知甲殼類動物，由於其外型上與鮭魚握壽司異常相像，引起許多網友們的關注。
根據日媒《Jタウンネット》報導，日本福島縣磐城市水族館「Aquamarine Fukushima」展示了居住在深海底的甲殼類動物，而官方推特則於本月20日上傳2張相片，分別是外殼為白色、橘色，被歸類為麟翅目的寄居型甲殼類動物，如果從玻璃窗外放眼望去，還可能會以為到底是誰把2塊鮭魚握壽司丟進魚缸裡。
水族館飼育員日比野接受採訪表示，2張照片是館方19日在館內的「親潮冰櫃」展示區域所拍攝，2隻生物皆居住在深海底，來自於北海道東部羅臼町的海面，當地水深800至1000公尺，其中白色的是一種名為橫蝦的甲殼類動物、橘色的則是屬於麟翅目的甲殼類動物，會寄生在魚類上。
未知の深海生物、白色のヒロメオキソコエビとウオノシラミ属の一種を展示を始めました。担当者はかわいくてしょうがないようで、「ほら、この角度いいでしょ！」とたくさん写真が送られてきますが、多くの職員の理解は得られず。。。#アクアマリンふくしま #深海生物 #親潮アイスボックス pic.twitter.com/sW12o3G2F4— 【公式】アクアマリンふくしま (@aquamarinestaff) July 20, 2021
日比野解釋，漁民在深海捕魚時發現2個奇異物種，於是在捕捉後輾轉送到福島的水族館，從本月17日起開始對外展出。
網友們紛紛留言表示，「原來已經到了水族館展示壽司的時代了啊」、「怎麼看都是鮭魚壽司」、「看來野生壽司真的存在」、「活體壽司......」
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