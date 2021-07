研究：染新冠恐影響智力　曾住院用呼吸器者「IQ直接減7」

▲ 研究顯示,新冠病毒可能影響智力。(圖/取自免費圖庫Unspalsh)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國倫敦帝國學院(Imperial College London)研究人員發現,感染新冠肺炎後康復者在智力測驗中的得分往往遠低於從未感染者,顯示新冠病毒可能導致認知能力大幅下降,尤其是症狀較為嚴重者。

根據科學網站PsyPost,首席研究員漢普夏(Adam Hampshire)與研究團隊在2020年1月至12月間針對8萬1337名受測者進行智力測驗,其中1萬2689人曾感染新冠肺炎,嚴重程度不一,分析數據後取得上述結果,22日以《新冠肺炎康復者的認知缺陷》(Cognitive deficits in people who have recovered from COVID-19)為題,發表於《刺胳針》旗下子刊《電子臨床醫學》(EClinicalMedicine)。

研究發現,與從未染疫者相比,曾染疫者在智力測驗中表現較差,在需要推理、計畫及解決問題能力的項目中缺陷最大,與長期新冠(long-COVID)的腦霧、注意力不集中及找不到正確詞彙的症狀相符。此前也有研究指出,許多曾染疫者出現神經精神與認知發展的後遺症。

而認知能力低下的程度也與新冠肺炎的嚴重程度有關,曾染疫住院並使用呼吸器的受測者認知能力不足狀況最為明顯,相當於智商(IQ)下降7點,比中風或學習障礙帶來的缺陷更大。

漢普夏說明,「我們必須小心,因為這種病毒看來會影響我們的認知。我們尚不完全清楚是如何、為何影響且會持續多久,但我們需要盡快釐清,同時避免不必要的風險,且一定要接種疫苗。」

