前女友們控狂劈腿騙砲「根本媽寶」　富二代崩潰回應了

▲前女友C小姐（左）與溫晉豪（右）交往期間，溫仍與其他人搞曖昧。



圖文／鏡週刊

去年以影像音樂作品《43251》獲得「台北美術獎」的藝術家溫晉豪，被多名前女友踢爆私生活淫亂荒誕，不作防護措施，還害女生得性病，其中一名A小姐不甘受騙，在網路論壇揭露他的惡行，溫事後雖痛哭道歉，私下卻讓媽媽對A小姐奪命連環叩，飆罵她是紅顏禍水，甚至嗆她的母親沒教好小孩，讓A女怒批溫根本是媽寶渣男！

Ａ小姐說：「溫晉豪說謊成性，講話可信度很低，連約砲的對象也交代不清，光是我們三個女生就聽到三種不同版本，最可惡的是，他被我踢爆之後還裝可憐，連我媽也被拖下水。」

原來，Ａ小姐將溫晉豪的惡行po上網時，他正準備在高雄美術館辦展覽，有人向館方投訴，館方因此提醒溫要注意，為此，他找上Ａ小姐痛哭道歉，但私下卻讓溫母奪命連環叩，辱罵Ａ小姐是紅顏禍水，甚至打電話給A母吼叫、嗆聲：「沒把小孩教好！」嚇得Ａ小姐母女不敢再接電話，也讓她對溫徹底失望。

▼溫晉豪今年4月在高雄美術館辦展期間，被前女友踢爆是渣男。



Ａ小姐說，她踢爆溫晉豪劈腿、傳染性病後，溫一度關閉個人網站，但溫母打電話飆罵她們母女後，溫就像有了靠山，再度重啟IG及個人網站，並重新活躍在藝術圈，還曾受邀回母校協助學弟妹辦展，為避免更多無辜的女生受害，她跟Ｃ女才決定站出來，呼籲大家提防這名藝術圈的恐怖「海王」。

針對多名前女友的指控，溫晉豪表示純屬感情糾紛，並反控前砲友渲染、捏造不實情節，刻意煽動前女友們抹黑他，以此威脅逼他退出藝術圈，揚言要他身敗名裂，強調許多對話都是對方刻意設好圈套，不斷無中生有，硬逼他承認，事後再放大檢視並扭曲語意，目的是為了復仇。

▼高雄美術館接獲檢舉，特別告誡溫晉豪，溫事後放低姿態，傳訊向B女致歉。



溫強調，所有連結都是你情我願，他從未劈腿、濫交、硬上，交往圈也很單純。也從未讓溫母打電話騷擾前女友母女，反指對方家長不斷威脅嗆聲，電話講到一半就掛斷，所以才會多打幾通電話想與對方聯絡，家人也一直試出善意希望邀對方到家中詳談，不知為何被曲解用意。溫更說自己沒性病，卻被搞到精神崩潰，自己才是感情糾紛的受害者，認為爆料者很恐怖，使用惡劣手段想毀掉他，不知對方是何居心。

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