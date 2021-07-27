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到貨量穩定才混打？「錯過最佳時機」後果曝　醫嘆：恐陷全面大災難

▲桃園市3名幼教女老師上午接種疫苗後出現心悸和頭暈等身體不適。（圖／資料照片）

▲醫師表示，開放混打的決策是有時間性的。（圖／資料照）

記者張乃文／綜合報導

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）通過新冠疫苗混打建議，但混打時間目前尚未訂出。對此，前線醫師認為，混打目的不是為了提供「最佳合體技」組合，而是二劑的施打覆蓋率要提升，也適合現在疫情趨緩，防疫措施較為嚴格的國家，這個決策是有時間性的，若錯過了，「預約系統會陷入全面大災難！」

針對混打，北市立聯合醫院整合醫學照護科主治醫師姜冠宇在臉書提出「政治不正確」的想法，他認為，指揮中心對於混打的焦點仍有待釐清，因為混打目的不在於在於像漫畫提供「龍珠超」般的最佳合體技組合，而是「提升二劑施打覆蓋率」。

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姜冠宇指出，別的國家是因為供貨不穩才混打，但我們要等到「供貨穩定」後才考慮實施。他直言「這說法可能沒察覺到別國的狀況」。醫師舉例，全球疫苗的延遲交貨已經是相當嚴重的問題，而韓國也因訂單延遲，而與以色列快過期的疫苗交換，「供貨絕對是不穩的」。

姜冠宇說，屆時才有限度開放第一到三類混打，但大多數醫療第一線人員早就打完2劑同廠牌疫苗了。因此，醫師認為，這個決策是「有時間性的」，要就要、不要就拉倒，否則按照台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民所說的，「我們幾乎要錯過混打的最佳時機了」。

▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在新北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。位在板橋高中體育館的疫苗施打站，按不同時段替不同里別的85歲以上長者施打疫苗，施打狀況良好。（圖／記者湯興漢攝）

▲醫師指出，開放混打的策略，方向會變成拚二劑覆蓋率。（圖／記者湯興漢攝）

姜冠宇提到，從目前的文獻來看，混打帶來的絕對優勢並非抗體濃度為多少，或是防感染的保護力是否提升，而是為了提高T細胞反應，增加抗體效價，以對抗變異株，對於第一線人員來說有相當大的助益。醫師強調，若最佳決策時間錯過、最需要的族群完全沒涵蓋，那不如回歸大家拚完第一劑，且覆蓋率超過70%以上後，再考慮混打問題。

姜冠宇也分析，拚第一劑覆蓋率，主要是以大眾群體免疫為方向，尤其在疫情告急時，在管理上有一定程度的方便，也可以省掉不少安全性質疑。至於開放混打的策略，方向就會變成「拚二劑覆蓋」，醫師說明，讓第一線醫療人員獲得最強T細胞免疫，以照顧變異株病人的同時，慢慢完成二劑覆蓋，適合現在疫情趨緩，防疫措施較為嚴格的國家。

姜冠宇說，各有利弊得失，但決定時間也要抓好，若錯過決定點，最後就是給那些挑疫苗的人選組合，「你覺得民眾都很乖，但事實上人都跟玩家一樣，玩龍珠超合體技，挑選自己覺得的最佳組合，預約系統會陷入全面大災難！」

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