富二代自爆砲友多到要「校正回歸」　前女友：他交往前還裝純情

▲前女友A小姐（右）痛批溫晉豪（左）是個媽寶渣男。



圖文／鏡週刊

27歲的新秀藝術家溫晉豪，去年獲得「台北美術獎」肯定，被視為藝術圈的明日之星，現遭多名前女友指控，長期利用藝術家身分獵豔、約砲，但發生關係時卻又不願做好防護措施，害不知情的女友們一個個染上性病。

說起溫晉豪，溫的前女友Ａ小姐氣憤地說：「交往前他還裝純情，強調性要建立在愛上面，更信誓旦旦地表示沒有約砲經驗，直到東窗事發，他才承認從大學時代就開始頻繁約砲，砲友數還不斷『校正回歸』，最後甚至說忘了跟幾個砲友激戰過，根本就是個濫交的渣男！」

▼溫晉豪（左）與A小姐（右）分手後另結新歡，但仍不斷向A小姐哭求復合。



本刊調查，溫晉豪其實大有來頭，今年才27歲的他，已經在藝術圈闖出名號，國立台灣藝術大學美術系畢業後，到英國倫敦藝術大學進修，回台後辦過多場展覽，去年更以影像音樂作品《43251》獲得「台北美術獎」。

溫晉豪不但是新銳藝術家，也是富二代，父親是在東南亞經商有成的台商總會長，家境富裕，被外界視為人生勝利組，如今卻被多名前女友踢爆私生活淫亂荒誕，令人感到意外。

▼前女友C小姐（左）與溫晉豪（右）交往期間，溫仍與其他人搞曖昧。



不甘被騙的Ａ小姐告訴本刊，她曾與溫晉豪交往5個月，今年2月分手，但3月間另一名Ｂ女卻主動找上她，向她揭露溫的恐怖真面目。

原來，Ｂ女本身就是玩咖，去年8月認識溫晉豪，她向溫坦白，自己曾與20多人約砲、染上多種性病，沒想到溫仍堅持與她發生「人與人的連結」，二人一拍即合成為砲友，溫甚至還會跟Ｂ女分享過去在國外抽大麻助性的淫亂史。

▼溫晉豪的影像音樂作品《四三二五一》，去年獲得台北美術獎的肯定。



1個月之後，溫晉豪認識Ａ小姐，並進而交往，直到去年10月，Ｂ女意外撞見溫與Ａ小姐牽手看展，才知道他已非單身，決定與他疏遠。

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