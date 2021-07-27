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富二代藝術家遭「前女友們」控狂劈腿騙砲　和他連結都染性病

藝術家溫晉豪（左）遭前女友C小姐（右）指控到處約砲，害她染性病。（讀者提供）

▲藝術家溫晉豪（左）遭前女友C小姐（右）指控到處約砲，害她染性病。

圖文／鏡週刊

去年獲得「台北美術獎」肯定的新秀藝術家溫晉豪，遭多名前女友指控，長期利用藝術家身分獵豔、約砲，但發生關係時卻又不願做好防護措施，害不知情的女友們一個個染上性病。其中一名A小姐不甘受騙，在網路論壇揭露他的惡行，溫事後雖痛哭道歉，私下卻讓媽媽對A小姐奪命連環叩，飆罵她是紅顏禍水，甚至嗆她的母親沒教好小孩，讓A女怒批溫根本是媽寶渣男！

本刊調查，溫晉豪其實大有來頭，今年才27歲的他，已經在藝術圈闖出名號，國立台灣藝術大學美術系畢業後，到英國倫敦藝術大學進修，回台後辦過多場展覽，去年更以影像音樂作品《43251》獲得「台北美術獎」。

溫晉豪不但是新銳藝術家，也是富二代，父親是在東南亞經商有成的台商總會長，家境富裕，被外界視為人生勝利組，如今卻被多名前女友踢爆私生活淫亂荒誕，令人感到意外。

▼前女友A小姐（右）痛批溫晉豪（左）是個媽寶渣男。

前女友A小姐（右）痛批溫晉豪（左）是個媽寶渣男。（讀者提供）

不甘被騙的Ａ小姐告訴本刊，她曾與溫晉豪交往5個月，今年2月分手，但3月間另一名Ｂ女卻主動找上她，向她揭露溫的恐怖真面目。

原來，Ｂ女本身就是玩咖，去年8月認識溫晉豪，她向溫坦白，自己曾與20多人約砲、染上多種性病，沒想到溫仍堅持與她發生「人與人的連結」，二人一拍即合成為砲友，溫甚至還會跟Ｂ女分享過去在國外抽大麻助性的淫亂史。

▼溫晉豪害前女友染性病後道歉，但辯稱砲友自稱性病已治癒。

溫晉豪害前女友染性病後道歉，但辯稱砲友自稱性病已治癒。（讀者提供）

Ｂ女因擔心Ａ小姐染上性病，決定主動聯繫對方。Ａ小姐聽完Ｂ女的說法，半信半疑，轉向溫求證，一開始溫極力否認，還反控Ｂ女顛倒是非，更一把鼻涕一把眼淚地要求與Ａ小姐復合。由於Ａ小姐不為所動且不斷質問，最後溫才坦承確有此事。

Ａ小姐聽完立即前往醫院檢查，結果真的被Ｂ女說中，染上性病，最後花了上萬元治療才痊癒。

事後，Ａ小姐得知，她與溫晉豪分手不到1個月，溫又火速與另一名新歡C女交往，因擔心「疫情擴大」，4月中她主動聯繫Ｃ女「疫調」，交叉比對後發現，溫的「足跡」確有重疊周旋在二女之間，Ｃ女隨即赴醫院檢查，竟也不幸「確診」。

▼溫晉豪的影像音樂作品《四三二五一》，去年獲得台北美術獎的肯定。

溫晉豪的影像音樂作品《四三二五一》，去年獲得台北美術獎的肯定。（翻攝北美館YouTube）

誇張的是，除了Ａ、Ｃ女之外，溫晉豪這段期間還曾與另一名女藝術家約砲，甚至試圖硬上Ｂ女，因Ｂ女極力反抗，才未得逞。

▼女友們透露，溫晉豪常帶女生到新北市永和的工作室（圖）發生關係。

女友們透露，溫晉豪常帶女生到新北市永和的工作室（圖）發生關係。（翻攝googlemap）

受不了溫晉豪的行徑，今年4月底Ａ小姐在網路論壇發文，痛罵溫是藝術界的「海王」，意思是很會撒網捕魚、一次跟很多人搞曖昧、有很多備胎的渣男，結果意外引起很大的迴響，就有台藝大校友留言表示，溫在校時，風評就很差。

不僅如此，Ａ小姐將溫晉豪的惡行po上網時，恰巧溫正準備在高雄美術館辦展覽，有人向館方投訴，館方因此提醒溫要注意，為此，他找上Ａ小姐痛哭道歉，但私下卻讓溫母奪命連環叩，辱罵Ａ小姐是紅顏禍水，甚至打電話給A母吼叫、嗆聲：「沒把小孩教好！」嚇得Ａ小姐母女不敢再接電話，也讓她對溫徹底失望。

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