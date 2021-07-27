3歲小妹一家四口「擠破豬舍」！終於等到降級建新房　志工搶報名

▲3歲小妹一家四口住豬舍，終於等到降級復工蓋新屋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

雲林四湖鄉一名3歲鄭小妹因為家中貧困，一家三代四個人住在豬舍改建的老舊破屋，儘管有義工團願意募款並協助其一家蓋新屋，不料因為疫情因素不得不延宕，所幸政府宣布27日降為二級警戒，義工團決定盡快復工，幫助鄭小妹圓夢，讓鄭小妹一家人能早日住進夢想中的大房子。

鄭小妹今年3歲，曾祖父去年去世、曾祖母罹癌，爺爺在工廠工作收入微薄、奶奶身體不好在村裡打零工，父親在嘉義工作，母親為了照顧她，只能找不定時的工作貼補家用，由於祖產有土地的原因，因此不符合低收入戶與中低收入戶補助資格，儘管住的建築物已是破爛不堪，無法湊出足夠的錢重建房屋

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據悉，鄭小妹一家三代四個人居住在，用50多年老舊豬舍改建的房子，建築因年久無法再修繕，沒有磚牆的地方就用帆布、木板、輪胎壓住，時常有爬蟲類進入不說，每次大風大雨都得心驚膽顫，上次颱風更緊急找來許多木頭支撐，深怕屋頂被吹塌。

▲豬舍建築已歷久而簡陋，屋頂不僅漏水，也因怕崩塌必須在屋內撐起木棍，使得生活空間更狹小。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台灣希望志工團接獲通報後，決定發起募款並協助其一家蓋新屋，當時詢問鄭小妹「想要怎麼樣的房子」，鄭小妹用筆紙畫出大方框，上面再加上三角形成為一個房屋，沒有多餘的想法，只希望可以住進全家人，擁有遮風避雨的地方，讓志工們看了相當感動。

原本5月初募得資金及物資，準備5月中旬動工蓋房子，不料卻碰上國內新冠疫情爆發，全國進入三級警戒，志工團無奈之下，只能延宕開工日期，讓鄭小妹忍不住哭了出來。台灣希望義工團理事長尤瑞豊說，「非常的不捨啦，但也真的沒辦法，因為政府規定就是這樣，只能忍痛，然後稍作休息」。

經過了2個多月，終於等到政府宣布，27日降為二級警戒，義工團決定趕緊復工，早日為鄭小妹妹圓夢，而募集志工的消息一發出，2天內就有超過百名熱血的大哥大姐搶著要報名幫忙，不過為遵守防疫規定，志工人數只能管控在95人內。

尤瑞豊表示，預計7月31日、8月1日搭建鋼骨和外牆組裝，8月7、8日進行水電燈具管線鋪設，還有室內裝潢跟清潔等，預計8月8日父親節當天上午10點，就可以把新房子蓋好，讓鄭小妹一家人可以有一個安全、可以遮風避雨的家。

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