快訊／確定了！捷克要捐2萬劑疫苗給台灣

▲捷克將捐贈台灣2萬劑疫苗。(圖/記者林敬旻攝)



記者鄒鎮宇/綜合報導

捷克衛生部長渥伊泰赫(Adam Vojtěch)提案,要在2021年底前捐贈239萬劑疫苗,其中包含巴爾幹地區、非洲及亞洲,其中亞洲地區分別為越南25萬劑、台灣2萬劑。

在美國、日本、立陶宛及斯洛伐克分別捐贈疫苗幫助台灣之後,捷克衛生部長渥伊泰赫在內閣會議提案疫苗捐贈計畫,於台灣時間26日凌晨通過,確定會提供台灣2萬劑疫苗。

The only way to be safe from #COVID19 is the vaccine. To this end Czech government just approved CZ contribution to #TeamEurope and #COVAX in the volume of 2,39 million doses by the end of 2021. They will help in Western Balkans, Africa and Asia.