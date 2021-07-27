降二級「4大關鍵」防疫情再起！　專家：混打早就該開放

▲台灣將在7/27降二級，不少行業和場所有條件開放。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷、洪巧藍／台北報導

台灣在持續超過2個多月三級警戒，今天正式降級，中央流行疫情指揮中心日前也宣布多項降級防疫規定。但經過這次本土疫情，指揮官陳時中也多次坦言「要清零很難」，因此不少人仍對降級有些許擔憂，擔心疫情再爆，又得升三級。對此，專家也提出4大防止疫情升溫關鍵，包括自我防護、邊境嚴管、確診者疫調掌握和最近大受關注的「混打」。

這波本土疫情爆發後，雙北首先在5/15升三級警戒，5/28全國升級，之後分別在5/25和6/14延長了兩次，將在7/27降回二級，由於正值暑假期間，學校還未開學以及八大行業和游泳池等較無法落實確實佩戴口罩，因此仍暫不鬆綁相關規定，而二級也暫定觀察到8/9。

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針對這波長達2個多月的本土疫情衝擊，陳時中和多位公衛、感染科專家都曾多次表示「台灣這次難清零」，僅能緊緊守住防疫底線，但考量「防疫疲勞」，指揮中心終需取得平衡，眼看疫情趨緩，最終拍板決定降級。

降級防疫情再起 「混打」開放是關鍵

中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪時表示，大家都很擔心降級後，人流活動變多，可能會再引發疫情，所以除了一再強調的自我防護，第二要件就是邊境嚴管，最需要注意的就是，要千萬避免變種病毒Delta散播，因為Delta確診者初期病毒量都很高，傳染力非常強，一旦散播開來，可能就會一發不可收拾。

第三則是疫調掌握，黃高彬透露，之前臨床上就發現「確診者掌握」不夠確實，曾遇過一名住在北部醫院的患者，因知道該醫院發生院內感染，怕到自己馬上辦出院回到中南部，沒想到早就已經感染，回到中南部醫院才被發現，這件事就顯現出相關單位疫調匡列掌握的不夠確實，恐成為關鍵破口。

而第四關鍵則是「混打」。黃高彬直言，現在國際針對混打已經有很多不錯的研究，台灣現在不趕快抓緊時間開放混打，未來恐出現緩打潮，就要憂心可能會爆出另一波疫情；他進一步舉例，假設BNT順利在9月進來台灣，如果當時疫情恰巧控制不錯，民眾可能又會不願意打疫苗，所以混打其實早就該執行了，以現在莫德納還夠的情況下，就該打一打。

▲專家認為，台灣應該盡快開放疫苗混打。（圖／記者湯興漢攝）

台灣難清零 最怕群聚染疫

不過，回顧三級警戒期間，曾發生多起群聚，除了多家醫院紛紛出現院內感染之外，最受外界關注的就是「北農群聚、苗栗電子廠移工群聚、屏東Delta群聚」，除了幾起群聚是三級一再延後的重大原因，另外還有不明感染源，多次重重打擊，讓台灣難以回到「+0」。

面對難以清零的情況，降級背後仍藏有隱憂。以托嬰中心和幼稚園來說，台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民直言，很難去要求小朋友落實相關防疫措施，只能靠家長多注意環境，空間應保持寬敞，環境經常清消、也要注意教師、工作人員疫苗接種情形。

黃高彬也提到，小孩被感染最常見的是家族感染，而不是小朋友間的傳染，所以對托嬰、幼稚園來說，不需要那緊張，而且小孩要感染並不容易，更何況小孩的ACE2細胞受體非常低，甚至是沒有的，所以即便學校老師感染，也不容易傳染給小孩，但一定要注意加強室內的通風，保持空氣交換量。

而針對餐廳開放內用，實名制、隔板和人數一定要做好管控；另外則是戶外海域活動方面，黃高彬說，戶外海域危險性也相對比較低，雖然有不少反對聲音，但因為海邊戶外空曠，空氣交換量強，反而游泳池不開方是對的。最後則是美容美體場所，他也直言「基本上只要是正派的，危險性也不高，主要還是要看空間，如果距離過近，就比較危險。」

▲針對家長憂心的幼兒場所，專家直言無須過度緊張。

3大危機守住 未來有望再降級

而針對降級鬆綁措施，黃立民也提到，重點仍是戴口罩、勤洗手，如果餐廳內用，吃飯時少講話，不要讓飛沫噴太遠。另外，過往警戒期間不建議跨縣市移動，他認為，現在國內各縣市基本社區都有疫情、病例，避免跨縣市活動意義不大，現階段無須太過戰戰兢兢，如果沒戴好口罩、洗手、打疫苗，沒跨縣市活動也沒用。

黃高彬則表示，目前不明感染源都在10例以下，只要之後沒有再發現不明來源，沒有其他變種病毒進來，Delta沒有擴散開，也沒有再發生群聚，就可以不用太擔心，未來再度降級是有望的，但降級後，仍要針對某些特定熱區去消滅疫情，而台灣也要盡快開放混打。