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降二級「4大關鍵」防疫情再起！　專家：混打早就該開放

▲▼自7月27日起全國新冠肺炎疫情降為二級警戒。台北市批發市場、傳統市場、夜市等一樣禁止內用，僅供外帶，取消身分證尾數分流管制。防疫,破口,採買,人流,採購,設攤,攤販,擺攤,社交距離,榮星攤販集中場,濱江市場外攤,口罩,武漢肺炎,人潮,群聚,上街買菜,青菜水果,蔬果價格,葉菜類,菜價,搶購,防颱物資,攤商,紓困。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣將在7/27降二級，不少行業和場所有條件開放。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷、洪巧藍／台北報導

台灣在持續超過2個多月三級警戒，今天正式降級，中央流行疫情指揮中心日前也宣布多項降級防疫規定。但經過這次本土疫情，指揮官陳時中也多次坦言「要清零很難」，因此不少人仍對降級有些許擔憂，擔心疫情再爆，又得升三級。對此，專家也提出4大防止疫情升溫關鍵，包括自我防護、邊境嚴管、確診者疫調掌握和最近大受關注的「混打」。

這波本土疫情爆發後，雙北首先在5/15升三級警戒，5/28全國升級，之後分別在5/25和6/14延長了兩次，將在7/27降回二級，由於正值暑假期間，學校還未開學以及八大行業和游泳池等較無法落實確實佩戴口罩，因此仍暫不鬆綁相關規定，而二級也暫定觀察到8/9。

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針對這波長達2個多月的本土疫情衝擊，陳時中和多位公衛、感染科專家都曾多次表示「台灣這次難清零」，僅能緊緊守住防疫底線，但考量「防疫疲勞」，指揮中心終需取得平衡，眼看疫情趨緩，最終拍板決定降級。

降級防疫情再起　「混打」開放是關鍵

中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪時表示，大家都很擔心降級後，人流活動變多，可能會再引發疫情，所以除了一再強調的自我防護，第二要件就是邊境嚴管，最需要注意的就是，要千萬避免變種病毒Delta散播，因為Delta確診者初期病毒量都很高，傳染力非常強，一旦散播開來，可能就會一發不可收拾。

第三則是疫調掌握，黃高彬透露，之前臨床上就發現「確診者掌握」不夠確實，曾遇過一名住在北部醫院的患者，因知道該醫院發生院內感染，怕到自己馬上辦出院回到中南部，沒想到早就已經感染，回到中南部醫院才被發現，這件事就顯現出相關單位疫調匡列掌握的不夠確實，恐成為關鍵破口。

而第四關鍵則是「混打」。黃高彬直言，現在國際針對混打已經有很多不錯的研究，台灣現在不趕快抓緊時間開放混打，未來恐出現緩打潮，就要憂心可能會爆出另一波疫情；他進一步舉例，假設BNT順利在9月進來台灣，如果當時疫情恰巧控制不錯，民眾可能又會不願意打疫苗，所以混打其實早就該執行了，以現在莫德納還夠的情況下，就該打一打。

▲▼台北市市場攤商擴大施打疫苗全面展開，7/5一早南門市場及幸安市場的攤商被安排前往北市懷生國中的疫苗接種站現場接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲專家認為，台灣應該盡快開放疫苗混打。（圖／記者湯興漢攝）

台灣難清零　最怕群聚染疫

不過，回顧三級警戒期間，曾發生多起群聚，除了多家醫院紛紛出現院內感染之外，最受外界關注的就是「北農群聚、苗栗電子廠移工群聚、屏東Delta群聚」，除了幾起群聚是三級一再延後的重大原因，另外還有不明感染源，多次重重打擊，讓台灣難以回到「+0」。

面對難以清零的情況，降級背後仍藏有隱憂。以托嬰中心和幼稚園來說，台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民直言，很難去要求小朋友落實相關防疫措施，只能靠家長多注意環境，空間應保持寬敞，環境經常清消、也要注意教師、工作人員疫苗接種情形。

黃高彬也提到，小孩被感染最常見的是家族感染，而不是小朋友間的傳染，所以對托嬰、幼稚園來說，不需要那緊張，而且小孩要感染並不容易，更何況小孩的ACE2細胞受體非常低，甚至是沒有的，所以即便學校老師感染，也不容易傳染給小孩，但一定要注意加強室內的通風，保持空氣交換量。

而針對餐廳開放內用，實名制、隔板和人數一定要做好管控；另外則是戶外海域活動方面，黃高彬說，戶外海域危險性也相對比較低，雖然有不少反對聲音，但因為海邊戶外空曠，空氣交換量強，反而游泳池不開方是對的。最後則是美容美體場所，他也直言「基本上只要是正派的，危險性也不高，主要還是要看空間，如果距離過近，就比較危險。」

▲▼幼稚園。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲針對家長憂心的幼兒場所，專家直言無須過度緊張。

3大危機守住　未來有望再降級

而針對降級鬆綁措施，黃立民也提到，重點仍是戴口罩、勤洗手，如果餐廳內用，吃飯時少講話，不要讓飛沫噴太遠。另外，過往警戒期間不建議跨縣市移動，他認為，現在國內各縣市基本社區都有疫情、病例，避免跨縣市活動意義不大，現階段無須太過戰戰兢兢，如果沒戴好口罩、洗手、打疫苗，沒跨縣市活動也沒用。

黃高彬則表示，目前不明感染源都在10例以下，只要之後沒有再發現不明來源，沒有其他變種病毒進來，Delta沒有擴散開，也沒有再發生群聚，就可以不用太擔心，未來再度降級是有望的，但降級後，仍要針對某些特定熱區去消滅疫情，而台灣也要盡快開放混打。

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