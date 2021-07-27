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三級警戒69天！「雙指揮官」三場大役　北農「市場專案」9天結案

▲環南市場啟動快篩，台北市副市長黃珊珊、衛福部長陳時中前往視察。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與聯合前進指揮所指揮官王必勝共同視察北農疫情。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

三級警戒時隔69天終降級！在疫情爆發期間，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坐鎮指揮中心，天天召開記者會，醫福會執行長王必勝更兩度臨危授命，前往疫情重災區擔任前進指揮所指揮官，苗栗京元電子群聚事件剛落幕，又立刻轉往北市處理環南市場群聚事件，與北市府、北榮、亞東和市聯醫攜手下，市場專案僅花9天就結案。

新冠肺炎疫情5月升溫，全國疫情警戒也在5月19日驟升三級，外出全面戴口罩，餐飲場所也暫停內用。原本指揮中心宣布三級警戒到5月28日，但隨著確診者每日以百位數急增，三級警戒也一延再延，從5月28日一路延長到6月14，後又一路延長到6月28日、7月12日。

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6月25日起，台灣每日新增病例逐漸降回2位數，隨著每日新增病例數減少，就在全民期盼7月12日順利降級之際，卻爆出華廚員工染疫事件等小型群聚事件，也讓降級規劃再度後延，但指揮中心自7月13日起先祭出「微解封」作為過渡期，並訂出降級後指引，逐步鬆綁防疫強度。

▲▼0726指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲三級警戒最後一天指揮中心現況。（圖／指揮中心提供）

而在微解封一週後，台灣雖有零星病例，均未釀成大型群聚。而在經過69天努力，台灣終於今（27）日迎來降級，不僅是指揮中心抗疫有成，也是靠全民努力創下的勝果。

回顧三級警戒期間三大關鍵重大事件，分別為前期的華航、萬華茶藝館與蘆洲獅子會破口，導致5月確診數每日以百位數暴增，若加上校正回歸，5月22日單日確診數就達721人。

三級警警戒初期，陸續傳出有員警染疫，也讓陳時中於5月25日忍不住在記者會上哽咽，痛批「連口罩都要警察抓？這應該要自己做好，八大還要偷偷開？我覺得這都是加重社會的負擔，那些沒有好好做防疫的人，應該要檢討。」最後更忍不住情緒，迅速結束記者會。

▲▼陳時中哽咽瞬間。（圖／翻攝疾管署畫面）

▲三級警戒初期，陳時中就為了警察染疫在記者會上哽咽了。（圖／翻攝疾管署直播）

由於當時雙北醫療量能吃緊，指揮中心隨即更改實施一年多的一人一室規定，改為多人一室，另將輕症患者送往集中檢疫所或防疫旅館隔離，當時就由王必勝統籌盤點剩餘房數，並發配防疫資，因應隱形缺氧猝死頻傳，指揮中心更緊急訂購血氧機偵測血氧。

不過，就在雙北病床不足問題逐步緩解後，苗栗京元電子卻爆出移工群聚事件。6月3日，陳時中先在記者會上提到，苗栗單日新增34例，確診數排名全國第三。6月4日指揮中心隨即在苗栗成立前進指揮所，由王必勝擔任前進指揮官。同日，王必勝前往苗栗，開始執行移工採檢，並定期在個人臉書報告最新進度。

囿於苗栗醫療資源與防疫旅館缺乏，王必勝一南下即協調苗栗縣政府與交通部幫忙，將移工進行分艙分流，更請來北榮團隊南下協助採檢，在前進指揮所成立18天後，他就在臉書上發出團隊合照，直言前進指揮所「多做少說節奏快，隨時滾動式檢討，「很符合『戰地』風格」。

苗栗電子廠疫情延燒，王必勝奉命設立前進指揮所。（圖／翻攝王必勝臉書）

▲苗栗電子廠疫情延燒，王必勝奉命設立前進指揮所。（圖／翻攝王必勝臉書）

而防疫團隊先後完成533名確診者疫調、匡列與隔離，並採檢了2323名接觸者，更有專人每日往返300公里，將新冠檢體運回台北，為阻絕移工群聚事件傳播鏈，前進指揮所團隊也進一步協助50家企業執行1.8萬人次快篩，終於讓苗栗疫情在25天內順利獲得控制，於6月28日清零解編。

不過，在苗栗疫情逐步緩解之際，雙北疫情卻燃起星星之火，先是新北家禽市場爆出多人確診，後北農又爆出多人確診。6月23日，王必勝剛從苗栗趕回，隨即陪同陳時中與台北市副市長黃珊珊等人持視察北農第一市場、第二市場及新北市三重果菜市場。7月2日更再度被甲上任，擔任指揮中心與北市聯合前進所指揮官，調度資源與採檢。

當時王必勝受訪時就表示，市場專案的困難點，在於流動性、不確定性高，市場出入人員不像醫院、公司，沒有同屬的問題，牽涉到很多攤販、承銷人以及流動工人，甚至還有非法外籍移工，接觸史也比較複雜。因此，前進指揮所團隊也做了分艙分流，減少工人在不同樓層間移動，更採「以人追人」方式，擴大匡列、加嚴檢驗，在指揮中心與市府團隊通力合作下，聯合前進指揮所在7月10日順利解編，從開始執行到結案，只花了短短9天。

▲▼黃珊珊23日上傳北市與醫福會執行長王必勝開會畫面。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊 ）

▲黃珊珊23日上傳北市與醫福會執行長王必勝開會畫面。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊 ）

新冠肺炎疫情自7月以來逐步趨緩，確診數、死亡人數均有下降，解封前2天死亡人數更是兩度「加零」，中央與地方攜手合作，一手催打疫苗，一手進行疫調，揪出潛藏感染源，成了抗疫成功的最大關鍵。隨著疫苗覆蓋率突破25%，指揮官陳時中日前宣布降級不解封時數度呼籲國人千萬不能掉以輕心，卸任前進指揮所指揮官的王必勝，又回到日日緊盯集中檢疫所的日子。

三度擔任前進指揮官的他，呼籲各行各業遵照指引，在疫情爆發之初就能即時通報，被問及若降級後又不幸有大型群聚事件，是否還有意願擔任前進指揮官？王必勝笑道，「希望永遠不要再當了」，但因自己是指揮中心一員，降級後真的又不幸有大型群聚事件，自己也隨時待命，都可以即刻趕赴前線撲滅疫情。

▼指揮中心醫療應變組副組長、醫福會執行長王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心5/31記者會，醫療應變組副組長王必勝。（圖／指揮中心提供）

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