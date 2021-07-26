奧運「鐵人三項」游完東京灣全嘔吐！　黃綠色液體噴滿地

▲在東京灣舉行的奧運鐵人三項，完賽後多人嘔吐。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

26日清晨舉行的東京奧運男子鐵人三項賽事意外頻傳，不但開賽發生攝影船擋住選手，造成多人跳水後返回原點，賽事結束後還發生多人游完東京灣之後，全都在終點嘔吐，搞得滿地都是黃綠色的液體，現場情況相當驚悚。

東京奧運鐵人三項賽事舉行地點東京灣「台場海濱公園」，在賽前就被南韓媒體批評，散發出難以言喻的惡臭，有如排泄物。

《彭博社》也報導，2017年時東京組委會就曾來測過水質，當時這片水域的大腸桿菌超標21倍，兩年後該地舉辦的奧運測試賽， 仍有多位選手在賽後表示，水域的味道臭得像下水道。

▲東京奧運賽前，南韓媒體就批評東京灣水質散發惡臭，像是排泄物。（圖／路透）



《彭博社》指出，儘管後來東奧組委會作了不少努力，特別設計過濾系統等，不過仍難有改變，據東京污水處理局估計，東京承載了過多的人口，排放的污水幾乎難以負荷，若要建立獨立的雨水、污水排水系統，「這將花費至少10萬億日元，且需要100年以上的時間。」

台灣的PTT鄉民也針對奧運鐵人三項評論表示，「怎不去琵琶湖比」、「光看文章就聞到味道」、「這事情大條了，有人可能要下台負責」、「這是奧運比賽還是極地求生？」、「應該要改場地不知道為什麼堅持在東京灣比」。

選手賽後嘔吐畫面

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