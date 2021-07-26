一甩反健康通行證陰霾！法國60%人口已打疫苗　馬克宏爽發推特祝賀

▲法國超過60%的人口已接種至少1劑新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

在法國議會通過極具爭議性的疫苗相關法案後，總統馬克宏（Emmanuel Macron）26日在推特發文指出，該國在過去2週共有400萬人施打了新冠疫苗，也讓至少接種1劑疫苗的人數突破4千萬人。法國達成此目標的時間比預定的時間提早了1個月。

C’est tous ensemble que nous vaincrons le virus. On continue ! pic.twitter.com/zzrSkAx5M7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 26, 2021

據法新社報導，法國總統馬克宏這26日發布推特指出，該國在15天內共有400萬人施打了新冠疫苗，讓國內至少接種1劑疫苗的人數激增至4千萬人，相當於法國60%的人口都已接種了至少1劑新冠疫苗。馬克宏也在po文中向人民喊話，「我們將一起戰勝病毒，讓我們繼續奮鬥吧！」

▲法國議會剛通過「健康通行證」與「強制接種疫苗」的相關法案。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，就在1天前，法國議會才剛在馬拉松會議後，通過法案要求民眾必須持有健康通行證（pass sanitaire），即已全面接種2劑新冠疫苗或陰性篩檢結果的證明，才能進入餐廳、酒吧、商店、火車站、電影院等場所。此外，法案也強制所有醫護人員接種新冠疫苗。

▲不少民眾對法國政府強制接種疫苗的政策表示不滿。（圖／達志影像／美聯社）

相關法案的推行引起不少民眾的反彈，認為該法案已嚴重侵犯人們的自由。許多憤憤不平的民眾開始上街抗議，狂轟馬克宏的政策根本就是「獨裁」。然而，面對民眾的怒火，馬克宏政府並不退縮，他們強調，示威行動不該掩蓋支持新措施的群眾的聲音，並認為這些措施都是恢復正常生活的必要決策。

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