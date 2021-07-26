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持刀行刺馬利臨時總統！　嫌被捕後「健康急速惡化」醫院中身亡

▲▼馬利共和國臨時總統戈伊塔（Assimi Goita）在首都巴馬科（Bamako）大清真寺遭到2名武裝男子攻擊，嫌犯落網後被壓制在軍車上（圖／路透）

▲嫌犯涉嫌暗殺馬利共和國臨時總統戈伊塔失敗，落網後被軍人壓制。（圖／路透）

文／中央社馬利首都巴馬科25日綜合外電報導

西非國家馬利共和國政府今天聲明表示，上週涉嫌持刀行刺臨時總統戈伊塔的男子已在醫院死亡。當時他受到安全人員戒護。戈伊塔20日在首都巴馬科（Bamako）一座清真寺參加祈禱活動時，一名男子意圖持刀行刺，而戈伊塔躲過一劫，安然無恙。

根據《路透社》取得的一段影片，安全人員將一名男子扔上軍用小卡車的後車廂，而戈伊塔則由安全人員環繞保護著。《路透社》報導，聲明說，「調查期間……這名男子身體狀況惡化，送醫救治，隨後在醫院裡死亡。」當局目前正在調查，以確定男子死因。

▲▼西非國家馬利共和國臨時總統戈伊塔（Assimi Goita）。（圖／路透）

▲西非國家馬利共和國臨時總統戈伊塔（Assimi Goita）。（圖／路透）

馬利10年來戰事不斷，一直在法國支持下與蓋達組織（al-Qaeda）和伊斯蘭國（Islamic State）相關的叛亂分子作戰。自戈伊塔去年8月發動軍事政變，罷黜民選總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）之後，馬利政局陷入動蕩。特種部隊上校出身的戈伊塔將凱塔趕下台後，擔任過渡政府的副總統，今年5月他再度推翻過渡政府，出任臨時總統。

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