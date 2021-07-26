南韓「AZ混打BNT」數據出爐　中和抗體效價高出6倍！勝過打2劑AZ

▲南韓政府公布AZ混打輝瑞/BNT疫苗的實驗數據。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓國立傳染病研究所26日公布「疫苗混打」數據，針對499名完整接種的醫護人員進行研究發現，第一劑接種AZ疫苗而第二劑混打輝瑞/BNT疫苗的組別，產生的中和抗體效價是兩劑都打AZ疫苗者的6倍之多。

根據韓聯社報導，南韓疾病管理廳轄下的傳染病研究所表示，這次研究涵括兩劑都打AZ疫苗的199人、兩劑都打BNT疫苗的200人以及第一劑接種AZ而第二劑混打BNT疫苗的100人為研究對象，採集血清後發現，混打組別所產生的中和抗體效價比接種兩劑AZ的組別高出6倍，與接種兩劑BNT組別差不多，但測量結果多少會有誤差。

研究指出，在注射第一劑疫苗後AZ疫苗抗體轉陽率為96％、BNT疫苗則為99％，但在完成兩劑接種之後，無論廠牌或有無混打，都能達到100%的抗體轉陽率，且抗體對英國Alpha變種病毒的中和能力都沒有降低，但是對印度Delta、南非Beta與巴西的Gamma變異株的數據上，所有組別的中和能力都減少了約2.5到6倍。

南韓國立傳染病研究所指出，AZ疫苗混打BNT疫苗時，在第二劑接種後發生不良反應的報告比兩劑都接種AZ的案件數更多，但與兩劑都接種BNT疫苗的案件數量類似。另外，研究所也正在進行莫德納、嬌生與Novavax等3種疫苗的類似比較研究，更計畫將對已接種者進行增強劑的實驗研究。

據《每日經濟》報導，自2月26日南韓開始接種工作以來，迄今累計1萬1879例不良反應病例，佔2262萬2058劑總接種量中約0.49%的比例，另外，南韓目前已有88萬166人以AZ混打BNT疫苗者，其中共出現2164例不良反應病例，不良發生率約為0.25％。

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