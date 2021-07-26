選手穿「透明衣」衝終點線！挪威首摘奧運三鐵金牌　網卻秒歪樓

▲布魯門菲特成功奪下挪威史上第一面鐵人三項金牌。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

挪威選手布魯門菲特成功奪下挪威史上第一面奧運鐵人三項金牌，以1小時45分04秒率先壓線完成游泳、自由車、長跑等三個項目。不過，就在他衝過終點線時，卻被發現他一身全白的選手服已全部浸溼，不禁讓人把目光停留在深色泳褲上，許多粉絲也不禁在推特大喊，「先把設計師開除啦！」

▲布魯門菲特以1小時45分04秒率先壓線奪金。（圖／達志影像／美聯社）



現年27歲的布魯門菲特（Kristian Blummenfelt）相較於部分年輕、具速度的選手，並非鐵人三項的奪金熱門人選，但是在40公里的自由車賽後，他就穩步成為領先集團成員，在最後長跑項目中始終保持領先，最後1公里開始衝刺，最終以1小時45分04秒率先壓線，成為挪威在這項比賽奪金的史上第1人。

不過，就在布魯門菲特衝過終點線後，眼尖的粉絲發現，白色的選手服在游泳項目後，直接呈現透明的狀態，深色泳褲和內衣被看得一清二楚。網友紛紛在推特發文表示，「這個設計師該被解雇了」、「請問是模仿超人內褲外穿嗎？」也有人順勢認為，「這身超級英雄服裝真的起作用了！」

O 3° dia de #Tokyo2020 começa com vitória da #NOR no #Triathlon masculino com Kristian Blummenfelt!



A medalha de foi para Alex Yee #GBR e o para Hayden Wilde #NZL.

Manoel Messias #BRA começou mal, mas fez boa corrida de recuperação e chegou em 28°.#ToquioNoBandsports pic.twitter.com/ypCEPLE2Jj — Márcio Melo (@marciohmmelo) July 25, 2021

這次東奧鐵人三項開場也出現離譜錯誤，當地上午6時30分左右，56名選手站在起點等待指示準備展開1500公尺的游泳賽程，沒想到隨著比賽現場開始的指示聲響起，約有三分之二的人跳入水中，其餘三分之一的人則被攝影團隊的船隻擋住。

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