　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

選手穿「透明衣」衝終點線！挪威首摘奧運三鐵金牌　網卻秒歪樓

▲▼挪威選手布魯門菲特（Kristian Blummenfelt）成功奪下挪威史上第一面鐵人三項金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲布魯門菲特成功奪下挪威史上第一面鐵人三項金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

挪威選手布魯門菲特成功奪下挪威史上第一面奧運鐵人三項金牌，以1小時45分04秒率先壓線完成游泳、自由車、長跑等三個項目。不過，就在他衝過終點線時，卻被發現他一身全白的選手服已全部浸溼，不禁讓人把目光停留在深色泳褲上，許多粉絲也不禁在推特大喊，「先把設計師開除啦！」

▲▼挪威選手布魯門菲特（Kristian Blummenfelt）成功奪下挪威史上第一面鐵人三項金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲布魯門菲特以1小時45分04秒率先壓線奪金。（圖／達志影像／美聯社）

現年27歲的布魯門菲特（Kristian Blummenfelt）相較於部分年輕、具速度的選手，並非鐵人三項的奪金熱門人選，但是在40公里的自由車賽後，他就穩步成為領先集團成員，在最後長跑項目中始終保持領先，最後1公里開始衝刺，最終以1小時45分04秒率先壓線，成為挪威在這項比賽奪金的史上第1人。

不過，就在布魯門菲特衝過終點線後，眼尖的粉絲發現，白色的選手服在游泳項目後，直接呈現透明的狀態，深色泳褲和內衣被看得一清二楚。網友紛紛在推特發文表示，「這個設計師該被解雇了」、「請問是模仿超人內褲外穿嗎？」也有人順勢認為，「這身超級英雄服裝真的起作用了！」

這次東奧鐵人三項開場也出現離譜錯誤，當地上午6時30分左右，56名選手站在起點等待指示準備展開1500公尺的游泳賽程，沒想到隨著比賽現場開始的指示聲響起，約有三分之二的人跳入水中，其餘三分之一的人則被攝影團隊的船隻擋住。

►東奧罕見失誤！鐵人三項「攝影船擋選手」　多人跳水後被迫返原點
►滑板噴出去「蛋蛋」猛撞欄杆！　奧運選手超慘失誤27秒片瘋傳
►澳泳將逆襲奪金！教練樂歪「爽摘口罩」狂跳吼叫　影片曝光超吸睛

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

2021發燒健忘救星！Apple AirTag 1入特價888元

 
ET快訊
桃園特殊交友圈再+1！20多歲男傳染媽媽、弟弟　足跡曝光
快訊／確診者曾去國賓看電影！12員工PCR　追同場10名觀眾
戴資穎連2勝感謝大家加油！　「期待中華隊每天都有好消息」
中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！他獨自一人擦汗　網怒灌臉書
快訊／14歲女學生掉入愛河！　救起已無生命跡象
獨／射箭男團摘銀！鄧宇成曾想放棄　爸爸：兒子超讚
北車群聚已7人染疫！　小黃司機、保全也確診
蔡英文趁空檔看台灣射箭隊奪銀：激烈！成績了不起
「3生肖」快買威力彩！獎金8.2億　命理師曝吉星相助
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國足球員脫了！奧運贏球嗨翻「鏡頭前求婚」　霸氣示愛放送全球

荷蘭單車女將嗨爆！以為奪金卻崩潰　「冠軍早就抵達」竟是業餘者

選手穿「透明衣」衝終點線！挪威首摘奧運三鐵金牌　網卻秒歪樓

20多歲男打輝瑞爆心肌炎身亡　南韓官方證實第2起「與疫苗有關」

外送一半發現中700萬頭獎　外送員狂喜立刻辭職：不接單了！

菲國人搶輝瑞不要科興！美女醫秀X光片力證疫苗效力：沒接種的最慘

東奧新增16確診　又有3外國選手染疫！　累計148例

網戀1年沒見面！女大生傻眼發現男友真面目　「是奈及利亞王子」

年僅13歲奪金！7歲學滑板　西矢椛成日本「最年輕奧運金牌」

滑板噴出去「蛋蛋」猛撞欄杆！　奧運選手超慘失誤27秒片瘋傳

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

「輕艇激流」張筑涵首闖奧運遭淘汰 自責淚崩...媽：你傷心我也會傷心

19歲女將羅嘉翎勇奪跆拳道銅牌 獎金500萬！瞪大眼睛：我不知道

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

德國足球員脫了！奧運贏球嗨翻「鏡頭前求婚」　霸氣示愛放送全球

荷蘭單車女將嗨爆！以為奪金卻崩潰　「冠軍早就抵達」竟是業餘者

選手穿「透明衣」衝終點線！挪威首摘奧運三鐵金牌　網卻秒歪樓

20多歲男打輝瑞爆心肌炎身亡　南韓官方證實第2起「與疫苗有關」

外送一半發現中700萬頭獎　外送員狂喜立刻辭職：不接單了！

菲國人搶輝瑞不要科興！美女醫秀X光片力證疫苗效力：沒接種的最慘

東奧新增16確診　又有3外國選手染疫！　累計148例

網戀1年沒見面！女大生傻眼發現男友真面目　「是奈及利亞王子」

年僅13歲奪金！7歲學滑板　西矢椛成日本「最年輕奧運金牌」

滑板噴出去「蛋蛋」猛撞欄杆！　奧運選手超慘失誤27秒片瘋傳

全時勞工薪資少2成可領萬元紓困金　今截至17時已15.4萬人領到

桃園特殊交友圈再+1！20多歲男確診再傳媽媽、弟弟　疫調足跡曝光

射箭男團奪銀！教練爆料關鍵　廁所出場模擬比賽太爆笑

今晚來點戴資穎「威力彩」套餐！頭獎上看8.2億　業者揭超夯6碼

台股開高走低回測17400點　分析師曝短線強勢、弱勢族群

靠長榮期賺7900萬「還需要工作嗎？」　網揭1關鍵猛點頭

南韓射箭真的太準！　「超強大叔」嚇爆網…Lulu：好恐怖母湯啊

影／射箭男團奪銀！湯智鈞來自新北　侯友宜致電湯媽媽恭賀：與有榮焉

月薪3萬住家裡！全自己花「能過得很舒服」？　網熱議：頂多餓不死

10歲女童遭狼突襲！寵物犬約克夏勇猛「單挑」保護主人

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

桌球女單17歲小將　打敗58歲阿嬤

滑板噴飛！奧院選手蛋蛋猛撞欄杆

東奧鐵人三項罕見失誤　攝影船擋選手

沒有台灣！日本今開放「疫苗護照」　適用5國名單曝

《紐時》東奧幫正名「Taiwan」

外送中700萬獎　女秒辭職不接單

裸體郵輪！男女脫光從甲板嗨到船艙

她打BNT患罕見副作用　雙腳失控狂抖影片曝

美而美進軍加州　大冰奶價格曝光

奧運最養眼　萬惡計分板讓鮮肉秒全裸

女大生傻眼　網戀男友竟然是王子

金正恩恐大規模處決　50名脫北者已遣返歸國

東奧最感人！敘利亞兄弟激動相擁

越南3個月9萬人確診　美救援疫苗到了

更多熱門

相關新聞

台灣射箭隊奪銀牌　蘇貞昌：盯著電視跟著一起屏息、吐氣

台灣射箭隊奪銀牌　蘇貞昌：盯著電視跟著一起屏息、吐氣

獨／射箭男團鄧宇成「曾想放棄」　爸：今完成夢想

獨／射箭男團鄧宇成「曾想放棄」　爸：今完成夢想

大坂直美只花65分鐘輕鬆收下16強門票

大坂直美只花65分鐘輕鬆收下16強門票

蔡英文趁會議空檔看台灣射箭隊奪銀　直呼「激烈！成績了不起」

蔡英文趁會議空檔看台灣射箭隊奪銀　直呼「激烈！成績了不起」

賴清德恭賀湯智鈞、魏均珩、鄧宇成 台灣三箭客「一箭入魂」

賴清德恭賀湯智鈞、魏均珩、鄧宇成 台灣三箭客「一箭入魂」

關鍵字：

奧運東京奧運東奧挪威東奧花邊熱點東奧鐵人三項Kristian Blummenfelt

讀者迴響

熱門新聞

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

胰臟癌超會躲！醫驚揭「5大高風險族群」：感覺痛已晚期

快刪！Google Play有11款App會盜刷卡　已被下載3萬次

拳后林郁婷打爆對手　竟爆冷落敗

台灣女球員代表韓國　站上東奧賽場

第四輪疫苗明起開放預約！　總計144萬人

國防大學活春宮　傳女主角男友要操死學弟

奧運奪銀哭屁啊！他嗆楊勇緯駕馭不了金

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

戴資穎洋裝照曝光！「最美反差」粉絲戀愛了

快訊／池昌旭確診新冠肺炎！

桌球阿嬤倪夏蓮　58歲還在戰鬥

連珍羚輸了　網友怒噴爛裁判

小S喊話等你回家！洪源禧本人「神回應」

更多

最夯影音

更多
男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下
短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面