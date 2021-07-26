網戀1年沒見面！女大生傻眼發現男友真面目　「是奈及利亞王子」





▲女子請節目幫忙調查，意外發現男友真面目。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

英國21歲女大生埃絲特(Esther)在網路上與一名帥氣男子大談網戀，然而已經交往1年，對方卻遲遲不願意與她見面，也拒絕通電話，讓她擔心自己可能遇到網路詐騙而參加電視節目求助，沒想到意外發現神秘男友竟然是奈及利亞王子。

在諾丁漢就讀時尚科系的埃絲特，好友因為擔心她被渣男欺騙感情，主動聯繫電視節目製作單位希望能查出真相。埃斯特表示，她透過Instagram結識同樣來自奈及利亞的提奧(Theo)，不過對方現在也住在英國，因為有同樣的背景讓2人感情急速加溫，雖然每天都會在網路上聊天卻從未見過面，因為提奧總是以他人在奈及利亞出差為由婉拒。

埃絲特指出，她也沒有和提奧視訊過，即使她想以電話方式聊天也被拒絕，因為對方希望這段感情能「慢慢來」，久而久之開始擔心自己是否遭到詐騙。節目接到委託後開始進行調查，意外發現提奧的真實名字其實是麥可(Michael)，而且他還是奈及利亞王子。

提奧向節目坦承，「提奧」這個名字其實是他的中間名，除非是熟識好友才會知道他的真名是麥可，而他之所以拒絕和埃絲特視訊通話，只是因為太忙，「老實說，我只是沒時間，要同時管理3家不同企業，所以花5至10分鐘視訊是不可能的」，而他近來頻頻回奈及利亞是因為父親生病。

提奧強調，他對埃絲特是真心的，但是又受限於他的王子身分，「我以前感情沒有很順利，我真的很希望你能多了解我」。不過埃絲特則表示，她完全不在乎對方的王子身分，「在我心中我也是一名公主」。

2人宛如現代童話的故事則讓網友大讚，「天啊，沒想到圓滿大結局」、「結局也太夢幻了吧」。節目完成拍攝後，過了3個月再度追蹤這對情侶，2人目前仍在順利交往中，並透露有讓戀情「開花結果」的打算。